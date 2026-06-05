Pride 2026: ¿Por qué el arcoíris es un símbolo de la comunidad LGBT+ y cuándo empezó a usarse?

Bandera Pride La bandera arcoíris ha acompañado a las personas que forman parte de las diversidades de orientación sexual y de género desde hace décadas.

Durante todo junio se conmemora y se celebra a nivel internacional el mes del Pride, un periodo tanto para recordar las luchas por los derechos y reconocimiento de las personas de la comunidad así como para mostrar el orgullo por la diversidad y el amor en todas sus formas. En ambas visiones, los colores del arcoíris aparecen como uno de los elementos centrales que han acompañado tanto a actos de resistencia como de celebración y que se mantiene como un ícono a nivel global.

¿Cómo empezó a utilizarse el arcoíris como símbolo de la comunidad LGBT+?

La bandera arcoíris se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles del mundo y en el emblema principal de la comunidad LGBT+. Su presencia en marchas, edificios públicos, eventos culturales y campañas por los derechos humanos representa mucho más que una combinación de colores: simboliza diversidad, inclusión, visibilidad y orgullo para millones de personas en distintos países. Aunque hoy es un ícono global, su origen se remonta a finales de la década de 1970 en la ciudad de San Francisco.

La historia comenzó en 1978, cuando el artista y activista Gilbert Baker recibió el encargo de crear un símbolo positivo para el movimiento de liberación homosexual. De acuerdo con registros históricos, Baker fue impulsado por el activista y político Harvey Milk, quien consideraba necesario contar con un emblema propio que representara orgullo y esperanza. Hasta entonces, uno de los símbolos más utilizados era el triángulo rosa, una marca empleada por el régimen nazi para identificar a los homosexuales en los campos de concentración, por lo que muchos activistas buscaban una imagen con un significado más positivo y unificador.

Baker eligió el arcoíris porque lo consideraba un símbolo natural de diversidad y belleza. La primera versión de la bandera, presentada el 25 de junio de 1978 durante el desfile del Gay Freedom Day en San Francisco, estaba compuesta por ocho franjas de colores.

Cada una tenía un significado específico:

Rosa: sexualidad

Rojo: vida

Naranja: sanación

Amarillo: luz del sol

Verde: naturaleza

Turquesa: arte

Índigo: armonía

Violeta: espíritu.

Con el paso del tiempo, algunas franjas fueron eliminadas debido a dificultades de producción y disponibilidad de materiales, dando origen al diseño de seis colores que hoy es el más conocido en todo el mundo

¿Qué significa hoy la bandera del arcoíris para la comunidad LGBT+?

Aunque la bandera comenzó a utilizarse desde 1978, diversos historiadores señalan que su consolidación como símbolo universal del orgullo LGBT+ ocurrió en 1994, cuando Gilbert Baker creó una enorme bandera arcoíris para conmemorar el 25 aniversario de los disturbios de Disturbios de Stonewall, considerados un momento clave en la lucha por los derechos de las personas LGBT+.

A partir de entonces, el emblema adquirió una dimensión internacional y comenzó a aparecer en marchas y celebraciones alrededor del mundo.

En la actualidad, la bandera arcoíris sigue siendo el símbolo más representativo de la comunidad LGBT+, aunque han surgido nuevas variantes que buscan reflejar una diversidad aún mayor. Entre ellas destaca la denominada “Progress Pride Flag”, que incorpora colores asociados a las personas transgénero y a comunidades históricamente marginadas dentro del movimiento.

Progress Pride Flag El diseño fue presentada en 2018 con el afán de presentar mayor diversidad así como una declaración política a favor de los derechos de las personas de la comunidad.

A casi cinco décadas de su creación, la bandera diseñada por Gilbert Baker mantiene su relevancia porque conserva el propósito con el que nació: ofrecer un símbolo visible de identidad, pertenencia y reivindicación. Más allá de los cambios sociales y culturales ocurridos desde 1978, el arcoíris sigue representando la diversidad de la comunidad LGBT+ y su búsqueda de igualdad, reconocimiento y respeto en distintos ámbitos de la sociedad.