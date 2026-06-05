Senado de EU autoriza paquete para operaciones antiinmigrantes por 70,000 millones de dólares

La política antiinmigrante de Trump contará con presupuesta hasta enero del 2029 (Archivo)

Cacería de migrantes — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se apuntó una victoria en su política contra los migrantes indocumentados, luego de que este viernes el Senado le dio el visto bueno a un proyecto de ley que destina 70,000 millones de dólares para financiar las operaciones en materia migratoria por los próximos tres años, cuando culmina la actual administración federal y que ahora deberá confirmar la Cámara de Representantes.

El aval se logró por una votación que se llevó a cabo durante la madrugada, con 52 votos a favor y 47 en contra, sin apoyo del Partido Demócrata y con voto republicano contra la medida.

La medida canaliza los fondos para el Departamento de Seguridad Nacional, para reforzar las operaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y las operaciones migratorias del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante los próximos tres años.

La comunidad mexicana en EU, de los más afectados en los operativos de migración (Archivo)

El presupuesto para la iniciativa antiinmigrante resalta entre sus puntos más polémicos la ausencia de una cláusula para prohibir el fondo de 1,800 millones de dólares con el que Trump quería compensar a sus aliados que tuvieron procesos judiciales durante la Administración de Joe Biden (2021-2025).

Tampoco se incluyen fondos para financiar la seguridad del futuro y controvertido salón de baile que Trump ha insistido en levantar en la Casa Blanca.

El nuevo paquete se suma a los más de 150,000 millones de dólares en fondos para fuerzas de seguridad del Departamento de Seguridad Nacional aprobados por el Congreso en julio de 2025, como parte de la gran ley de recortes fiscal impulsada también por el presidente, lo que consolida a ICE y a CBP como dos de las agencias federales mejor financiadas del país.

Los demócratas rechazaron en bloque la iniciativa aprobada por la Cámara Alta al considerar que carece de salvaguardas para limitar los poderes de los agentes migratorios y temen que derive en más abusos contra solicitantes de asilo y comunidades inmigrantes.

El proyecto de ley pasa ahora a la Cámara de Representantes, también bajo control republicano.

La Crónica de Hoy 2026