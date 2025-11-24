Malasia queda destruida por inundaciones: 11 mil personas fueron evacuadas

Personas evacuadas en siete estados de Malasia Oficiales del Departamento de Bomberos y Rescate de Malasia inspeccionan viviendas afectadas por las inundaciones en Klang (FAZRY ISMAIL/EFE)

El Gobierno de Malasia informó que más de 11 mil personas han sido evacuadas por las fuertes lluvias e inundaciones que azotan el país, en medio de una temporada especialmente llena de tormentas tropicales y tifones que afecta a todo el Sudeste Asiático, según autoridades locales y agencias de emergencia.

Familias afectadas en Malasia

Un total de 3,839 familias fueron trasladadas a centros temporales de evacuación distribuidos en 14 distritos y 7 estados, informó Shamsul Azri, secretario principal del Gobierno, tras una reunión con el Centro Nacional de Comando de Desastres (NDCC) y la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (Nadma).

La región más afectada es el norte de la zona occidental del país, en la frontera con Tailandia, el estado de Kelantan concentra la mayoría de los damnificados con 8,259 personas, de acuerdo con un comunicado de Nadma emitido este lunes.

Rescate masivo en zonas de riesgo en Malasia

Más de 100 mil elementos de las Fuerzas Armadas, la Policía, el Departamento de Bomberos y otros equipos de emergencia fueron desplegados para apoyar en las labores de rescate, asistencia y control de daños en las zonas inundadas, detalló Azri.

En redes sociales circularon imágenes que muestran calles con agua hasta la cintura, especialmente en Kelantan, una de las zonas más castigadas por el temporal.

El examen nacional sigue en pie aun con lluvias

Mientras continúan las lluvias, miles de estudiantes malayos se preparan para el examen nacional SPM, que se realiza del 3 de noviembre al 23 de diciembre.

Shamsul Azri aseguró que el Gobierno está trabajando para que los alumnos “puedan realizar sus exámenes en condiciones adecuadas”, pese a la emergencia climática.

Malasia vive un año de fuertes tormentas y tifones

La agencia meteorológica malasia emitió avisos de “peligro” debido a las intensas precipitaciones registradas desde el domingo.

La plataforma Zoom.earth mostró un sistema con bajo potencial de convertirse en tormenta o ciclón tropical cerca de George Town, Penang, una de las áreas turísticas más conocidas del país. El Sudeste Asiático enfrenta este año una temporada especialmente de fuertes tormentas y tifones.

Vietnam y Filipinas también fueron afectados

Las autoridades de Vietnam reportaron el sábado 90 muertos por inundaciones y deslizamientos de tierra causados por lluvias extremas.

En Filipinas, el tifón Kalmaegi dejó 250 muertos y más de 111 desaparecidos antes de impactar también en Vietnam, donde provocó la muerte de seis personas a principios de noviembre.

La situación meteorológica se mantiene bajo vigilancia constante, mientras los países de la región enfrentan los efectos de uno de los ciclos de tormentas más intensos de los últimos años.