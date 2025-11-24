Ocho de cada diez latinos desaprueban a Trump

Estados Unidos Trump logró en las elecciones de 2024 el mayor apoyo electoral hispano de un candidato presidencial republicano (X)

Los latinos empiezan a caer en la cuenta de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que ayudar a ganar las elecciones de noviembre con su voto clave en Florida, Texas y en estados bisagra como Carolina del Norte, Georgia y Pensilvania, ha ido demasiado lejos en su represión con tintes racistas contra los inmigrantes y su gestión de la economía les está perjudicando.

Una encuesta del Pew Research Center divulgada este lunes señaló que el 80% de los latinos en general no apoya al mandatario republicano y el 71% considera que se ha excedido en las deportaciones.

El estudio, realizado entre 8,046 adultos, analiza cómo perciben los hispanos su situación en el país durante el primer año del segundo mandato de Trump y compara estas percepciones con las de su primer periodo (2017-2021).

La investigación revela un aumento sostenido del temor relacionado con la política migratoria: el 52% de los latinos teme que él mismo o alguien cercano pueda ser deportado, frente al 42% al inicio del primer mandato.

Además, el 61% considera que las políticas económicas de Trump han empeorado sus condiciones, según la encuesta, con un margen de error de más o menos 1.7 puntos.

Carestía de la vida

Para el responsable de la encuesta Noé Bustamante, un hallazgo destacado está relacionado con la asequibilidad: “Los latinos que trabajan a tiempo completo tienen la misma probabilidad que los latinos desempleados de decir que han tenido dificultades para pagar alimentos, atención médica o vivienda”, explicó.

“De hecho, cerca de la mitad de todos los latinos afirma haber tenido problemas para costear al menos una de estas necesidades básicas”, agregó.

Además, la mayoría de lo latinos, -con una población de unos 60 millones en Estados Unidos- continúa evaluando negativamente la economía del país, y alrededor de la mitad prevé que la situación empeore en el próximo año.

Bustamante señaló que hay más latinos ahora que dicen que la Administración Trump ha ido demasiado lejos en comparación con las respuestas de febrero y marzo y subrayó que se trata de “una tendencia que se observa independientemente de la afiliación política”.

“Pesimismo” de latinos trumpistas

Entre sus seguidores, el republicano también ha perdido apoyo, aunque su popularidad sigue siendo muy alta.

El 81% de los votantes latinos de Trump aprueba su desempeño, aunque esta cifra ha bajado desde el 93% al inicio de su mandato, mientras que casi todos los votantes latinos de Kamala Harris, candidata demócrata a la presidencia en 2024, desaprueban al presidente.

Bustamante dijo que aunque la encuesta “muestra un creciente pesimismo entre los adultos latinos en EE.UU. respecto a la Administración Trump y su situación como grupo, aún no está claro si este sentimiento tendrá consecuencias electorales en el futuro”.

Detalló que “las percepciones podrían cambiar dependiendo de nuevos acontecimientos o variaciones en las condiciones del país”.

En total, Kamala Harris obtuvo cerca del 62% del voto latino, mientras que Donald Trump alcanzó entre el 36% y el 38 (con información de EFE).