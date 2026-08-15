Trump amenaza con declarar el estrecho de Ormuz territorio de EU; Irán rechaza la propuesta

Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que podría declarar el estrecho de Ormuz como territorio estadounidense una vez que concluya el conflicto con Irán, una declaración que fue rechazada por Irán, que aseguró que la estratégica vía marítima continuará bajo control iraní.

Durante un acto político realizo este viernes en Long Island, Nueva York, Trump sostuvo que Estados Unidos declarará próximamente al estrecho como parte de su territorio, después de lo que describió como una derrota militar de Irán.

Las declaraciones se producen pocos días antes del vencimiento del plazo establecido en el memorando de entendimiento firmado por EU e Irán el 17 de junio. El acuerdo contemplaba un cese permanente de las operaciones militares y un periodo de 60 días para avanzar hacia una solución negociada al conflicto.

Irán rechaza las declaraciones de Trump

El viceministro iraní de Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Kazem Gharibabadi, respondió a las declaraciones de Trump y descartó que Washington pueda apropiarse del estrecho.

A través de redes sociales, Kazem Gharibabadi aseveró que la vía marítima no puede ser conquistada mediante declaraciones políticas ni mediante el despliegue militar estadounidense.

Gharibabadi mencionó que Irán no cederá ante las amenazas y afirmó que el estrecho “ha sido, es y seguirá siendo iraní”.

El diplomático puntualizó que Teherán mantendrá su capacidad para controlar el paso marítimo y condicionó su apertura al desarrollo del conflicto con Estados Unidos.

Trump ya había planteado esta posibilidad a principios de semana. En una publicación en su red social, afirmó que Estados Unidos tenía el control del estrecho y sugirió que Washington podría conservarlo debido a los daños que, según él, los ataques estadounidenses habrían provocado a las capacidades militares iraníes.

La ruta estratégica para el comercio mundial

El estrecho de Ormuz se encuentra entre Irán y Omán y constituye una de las principales rutas internacionales para el transporte de petróleo y gas, así que cualquier restricción al tránsito marítimo puede tener consecuencias sobre los mercados energéticos.

Durante la escalada militar entre Estados Unidos e Irán, el estrecho se convirtió en uno de los principales puntos de confrontación. EU mantiene un bloqueo sobre puertos iraníes, mientras Teherán reafirma ejercer un control efectivo sobre parte del tránsito marítimo.

La Crónica de Hoy 2026