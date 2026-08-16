Ministro israelí llama a asesinar “entre 30 y 40 personas cada noche” en Gaza: “No son personas”

Medio Oriente El ministro ultranacionalista israelí, Itamar Ben Gvir, en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén, un acto de provocación contra los musulmanes (EFE)

La deriva terrorista del Gobierno de Israel más extremista de la historia se agudiza a medida que se acerca la fecha de las elecciones parlamentarias en Israel y las encuestas anuncian la caída de la coalición ultranacionalista de Benjamín Netanyahu.

Su ministro más radical, el colono Itamar Ben Gvir, hizo un llamado público este domingo para asesinar a “entre 30 y 40 personas” cada noche en Gaza, luego de considerar que los palestinos (que allí viven desde tiempos ancestrales, como en el resto de los territorios ocupados) no se pueden considerar seres humanos, sino animales.

“Creo que deberían llevarse a cabo asesinatos selectivos en Gaza, eliminando entre 30 y 40 personas cada noche. No solo a quienes representan una amenaza inmediata; hay personas allí que no merecen vivir. No deberían vivir. Ni siquiera son personas”, dijo Ben Gvir, recurriendo al mismo lenguaje que usaron los nazis para justificar la “solución final”: el exterminio del pueblo judío al ser considerado infrahumano.

En este podcast, titulado ‘8 de octubre’, en alusión a la guerra de Israel contra Gaza un día después del ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023, Ben Gvir criticó la decisión del primer ministro Netanyahu de reducir los ataques contra la Franja de Gaza (donde, pese al alto el fuego, muere una media de cinco palestinos al día por fuego israelí) para avanzar con el plan de paz impulsado por el presidente de EU, Donald Trump.

Ben Gvir, que acumula al menos 8 condenas judiciales por su discurso de odio racial, de las cuales no ha cumplido ninguna, hizo el llamado al asesinato de palestinos junto a Rom Braslavski, quien fuera rehén de Hamás en la Franja.

Limpieza étnica

El ministro, cuyo partido sostiene al Ejecutivo, aboga por una “limpieza étnica” de la destruida Franja, donde se hacinan dos millones de personas en condiciones infrahumanas.

“Considero que toda Gaza es nuestra. Deberíamos tener asentamientos israelíes no solo en Gush Katif (la colonia israelí en la Franja desmantelada en 2005), sino en toda Gaza, fomentando la mayor emigración forzada de palestinos posible, enviándolos a sus países de origen; y para los terroristas, nada de emigración, nada, simplemente matarlos uno por uno”, afirmó el rostro más visible del supremacismo ultranacionalista judío.

Testimonios de este tipo, vertidos con anterioridad por Ben Gvir y otros representantes públicos israelíes, han sido presentados ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU como evidencia de una “intención genocida” de Israel en Gaza que sus gobernantes niegan.

De hecho, la ONU estima que entre el 60 y el 80% de los más de 70,000 palestinos muertos en Gaza por fuego israelí en los casi tres años de ofensiva tras el ataque de Hamás eran civiles. Solo las víctimas infantiles superan los 21,000 niños muertos.

Bestia negra de los activistas de la Flotilla

Ben Gvir, sancionado en varios países por extremismo, ha construido su carrera política alrededor de posiciones ultranacionalistas y antiárabes. Como ministro de Seguridad Nacional controla la Policía israelí y las cárceles donde las víctimas palestinas denuncian numerosos casos de tortura.

Además, desde su llegada al Gobierno de Israel en 2022, el número de licencias de armas para colonos israelíes —una de las competencias que controla su ministerio— ha aumentado un 126%, lo que ha disparado los ataques contra palestinos a manos de colonos en Cisjordania.

Aunque protagoniza escenas de desprecio contra la población palestina cada semana, el episodio que volvió a situarle en el centro de la polémica internacional ocurrió en mayo de 2026, cuando humilló a los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos en Israel.

Por entonces difundió un video en el que aparecía sonriente, ondeando una bandera israelí y dando la bienvenida a los activistas mientras estos permanecían esposados, hacinados y arrodillados en el suelo.