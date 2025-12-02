Trump advierte que cualquier país que trafique droga hacia EU “esta sujeto a ataques”

Donald Trump en reunión con su gabinete de seguridad (Captura de pantalla/x)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que cualquier país que produzca y trafique droga hacia el país “esta sujeto a ataques”, al indicar que podría incluir a Colombia en las operaciones terrestres contra el narcotráfico con las que amenaza a Venezuela.

“He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo? Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela”, expresó a la prensa durante una reunión con su Gabinete en la Casa Blanca.

Advierte sobre pronto ataque en Venezuela

Asimismo, el líder republicano insistió que “muy pronto” comenzarán los ataques estadounidenses contra cárteles del narcotrafico dentro del territorio venezolano, tras el operativo contra lanchas en el Caribe, a quienes acusaba de transportar drogas.

“En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto”, agregó.

“Lo que Biden le ha hecho a este país al permitir que todas estas personas, a las que yo llamo animales, entren en nuestro país y lo destruyan, y dejen que todas esas drogas entren, que la gente cruce la frontera como si nada”, destacó en una intervención ante la prensa. “Vamos a acabar con esos hijos de perra”, finalizó.

Trump ya había advertido la semana pasada que sus Fuerzas Armadas actuarán “muy pronto” en tierra contra supuestos narcotráficantes venezolanos y anunció a pilotos y aerolíneas que deben considerar el espacio aéreo venezolano “cerrado en su totalidad”.

Además, un ataque al terrotorio de Nicolás Madruo (quien tiene una recompensa por ser el supuesto líder del Cártel de los Soles), se enmarcaría en la operación bautizada por el Pentágono como Lanza del Sur y que hasta ahora ha destruido a una veintena de embarcaciones en el Caribe yh el Pacífico, dejando más de 80 personas muertas, acusadas de “narcotráficantes”.

Según el diario The Washington Post, en el primero de esos ataques, ejecutado el pasado 2 de septiembre, se llevó a cabo un segundo bombardeo ordenado supuestamente por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, para matar a dos supervivientes, acción que podría ser investigada como crimen de guerra.

Preguntado por esto, el republicano dijo que no tiene información al respecto, que confía en Hegseth y que ha escuchado que el almirante al mando de la operación, Frank Bradley, “es una persona extraordinaria”.

Igualmente aseguró que la destrucción de lanchas supuestamente cargadas con drogas ha salvado “miles de vidas” en EU.

Por su parte, Hegseth puntualizó que no vio supervivientes al monitorear el ataque y criticó a la prensa por difundir información que “no se basa en la verdad”.

Tanto la Casa Blanca como el Pentágono han insistido en que todos los ataques son completamente legales y han mostrado su confianza en el trabajo de Bradley.