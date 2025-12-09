Y tras amenaza por el agua ... ahora Trump amaga con bombardear narcos en México

Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump Después de amagar con imponer aranceles por el Tratado de Aguas, el presidente de Estados Unidos abrió la puerta a operaciones militares contra el narcotráfico fuera de su territorio, incluyendo a México (BONNIE CASH / POOL/EFE)

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender su discurso contra México, luego de advertir sobre la imposición de un arancel del 5% por el presunto incumplimiento del Tratado de Aguas.

Trump advirtió que mientras México no cumpla con la entrega del agua, el sector agrícola estadounidense seguirá enfrentando pérdidas. La amenaza comercial coincidió con declaraciones de su secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, quien reconoció que el campo atraviesa una crisis sin precedentes.

Ahora, este martes, el mandatario aseguró en una entrevista que no descarta extender operaciones militares antidrogas hacia territorio mexicano como parte de su ofensiva contra el tráfico de fentanilo.

Trump no descarta acciones militares en México

La entrevistadora lo cuestiono sobre el uso de la fuerza más allá de las fronteras estadounidenses, a lo que Trump respondió de manera directa: “Claro que sí”, al referirse a la posibilidad de realizar acciones militares contra objetivos ligados al narcotráfico en México y Colombia. Añadió que las operaciones no se limitarían al aire, sino que podrían incluir incursiones terrestres.

El fentanilo viene de México y solo pasa por Venezuela

El republicano aseguró que casi todo el fentanilo ilegal que circula en Estados Unidos se produce en México, utilizando precursores químicos provenientes de China, de acuerdo con evaluaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA). Afirmó que México tiene una responsabilidad central en la crisis de opioides que enfrenta su país.

Mientras tanto señalo que Venezuela no es una fuente clave ni un país de tránsito relevante de fentanilo, aunque afirmó que desde ese país se envían grandes cargamentos de drogas por vía marítima.

Dijo que esas embarcaciones transportan “bolsas y bolsas” de droga y acusó al gobierno venezolano de permitir el envío de criminales hacia Estados Unidos.

En su narrativa, el presidente estadounidense afirmó que gobiernos extranjeros han vaciado sus cárceles y enviado a delincuentes peligrosos a Estados Unidos.

Aseguró que más de 11 mil asesinos ingresaron al país en los últimos años y responsabilizó a la administración de Joe Biden por permitirlo. Agregó que algunos de esos detenidos son tan peligrosos que no pueden ser deportados por el riesgo de que regresen.

Trump sostuvo que cada embarcación de droga neutralizada representa un ahorro de miles de vidas estadounidenses. Bajo ese argumento, afirmó que aplicar la misma estrategia contra México y Colombia sería coherente, al considerar que ambos países tienen una “mayor responsabilidad” en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.