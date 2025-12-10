Detienen al expresidente de Bolivia, Luis Arce, por presuntos actos de corrupción

Luis Arce, ex presidente de Bolivia Arce fue detenido este miércoles y trasladado a celdas policiales en la ciudad de La Paz, al parecer por una investigación por presunta corrupción, confirmó su exministra de la Presidencia María Nela Prada (LUIS GANDARILLAS/EFE)

El ex presidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido este miércoles 10 de diciembre tras recibir una orden por parte de la Fiscalía por señalamientos de presunta corrupción que lo involucraría en un desfalco multimillonario de fondos públicos durante su gestión como ministro de Economía entre 2006 y 2019.

Así sorprendieron y arrestaron al ex presidente Luis Arce

Según los primeros reportes desde Bolivia, la detención ocurrió en el departamento de Arce ubicado en la zona de Sopocachi, en La Paz, y fue ejecutada por personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

La aprehensión, calificada por allegados como “arbitraria”, ha generado conmoción en el escenario político boliviano, apenas un mes después de que Arce entregara el poder a su sucesor, Rodrigo Paz. La exministra de la presidencia durante su gobierno, María Nela Prada, denunció el hecho a través de redes sociales, afirmando que se trató de un “secuestro de manera totalmente ilegal” sin notificación previa ni respeto a los procedimientos legales.

Prada señaló que Arce no fue notificado, ni convocado formalmente a declarar, “simplemente lo han agarrado, lo han subido a un minibús”, acusó.

¿Por qué arrestaron al ex presidente de Bolivia, Luis Arce?

De acuerdo con medios locales, la detención se da debido a una investigación por presuntas irregularidades del Fondo de Desarrollo Indígena que ocurrieron cuando Arce fue ministro de Economía bajo la presidencia de Evo Morales entre 2006 y 20019. La investigación apunta a malversación de fondos, con posibles delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

El mandato de Arce al frente de Bolivia concluyó el pasado 8 de noviembre luego de haber entrado en funciones desde 2020. De acuerdo con las leyes bolivianas, los funcionarios públicos de este país considerados de alto rango deben permanecer en territorio nacional al menos tres meses tras concluir su mandato para rendir informes correspondientes y evitar la impunidad.

La detención de hoy se enmarca en un clima de creciente escrutinio judicial sobre figuras del anterior gobierno. Apenas hace unas semanas, el 28 de noviembre, la Fiscalía ordenó la detención de uno de los hijos de Arce, Rafael Arce Mosqueira, por presunto enriquecimiento ilícito de terceros, lo que podría estar relacionado con investigaciones más amplias sobre irregularidades financieras.