EEUU confisca petrolero venezolano; Maduro denuncia que EU va por las riquezas del país

Escalada bélica Petrolero frente a la costa venezolana (imagen ilustrativa) (Archivo)

Los temores del régimen de Nicolás Maduro de que lo que en realidad busca Donald Trump en Venezuela es su petróleo se confirmaron este miércoles, con el anuncio del presidente de Estados Unidos de que sus fuerzas han confiscado un petrolero frente a la costa del país sudamericano.

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado, en realidad”, declaró el magnate republicano. Se trata de un escalón más hacia el enfrentamiento directo entre ambos países y de un peligroso salto cualitativo e inédito.

Esta incautación —que coincide con el anuncio de que la líder opositora ha podido salir del país, aunque no llegó a tiempo para recoger su Nobel de la Paz en Oslo, y coincide también con el arresto inaudito de un cardenal venezolano cuando pretendía viajar a Madrid— podría dificultar mucho más la exportación de petróleo venezolano, ya que otros transportistas ahora probablemente se muestren más reacios a realizar sus cargamentos.

“Vamos a partirle los dientes”: Maduro

La primera reacción del régimen venezolano fue la del propio Maduro, quien pidió a los venezolanos estar preparados para partirles los dientes” a EE.UU. “si hiciera falta”.

El gobierno de Maduro lleva semanas denunciando que Estados Unidos ambiciona la riqueza petrolera venezolano y este sería el objetivo final de la anunciada intervención terrestre, que parece más cerca que nunca.