El Congo informa 116 muertes sospechosas por el brote de ébola; EU niega entrada al país de viajeros de África

Brote de Ébola en República del Congo (EFE/EPA/LEGNAN KOULA)

El Gobierno de República Democrática del Congo (RDC) informó este lunes de “116 muertes” sospechosas por el brote de Ébola declarado el viernes en la provincia de Ituri, que ha afectado a dos nuevas zonas en el este del país.

“La epidemia ya ha causado la muerte de 116 personas”, exoresó en rueda de prensa el portavoz del Gobierno de la RDC y ministro de Comunicación y Medios, Patrick Muyaya, quien agregó que se han detectado casos en las localidades de Katwa, en Kivu del Norte, y Nyankunde, en Ituri.

“Esta propagación de la enfermedad a nuevas zonas genera preocupación por el riesgo de una mayor transmisión en regiones densamente pobladas, caracterizadas por importantes movimientos de población”, destacó.

Muyuya aseguró a la población que la vigilancia epidemiológica, la gestión de casos y las campañas de concienciación comuntaria avanzan con rapidez para limitar la transmisión del virus.

“Instamos a la población a cumplir estrictamente con las medidas de salud pública. Recomiendo lavarse las manos con frecuencia y evitar todo contacto con animales muertos y cadáveres”, finalizó el ministro.

El sábado pasado, el Gobierno del Congo declaró oficialmente el estado de emergencia y envió siete toneladas de suministros, con el apoyo de sus socios, entre ellos la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como personal sanitario, para reforzar la zona.

Hasta el momento, ni la OMS ni los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC) de la Unión Africana (UA) han actualizado su cifra de fallecidos, que mantienen en 88 y en la que se incluye un caso importado en Uganda.

Se trata del decimoséptimo brote registrado en la República Democrática del Congo desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

Por esto, la OMS declaró emergencia internacional ante este brote, lo que hizo que diferentes países africanos reforazasen los controles sanitarios y cerrasen sus fronteras, como el caso de Ruanda.

ONU pide ayuda “urgente” por el brote de Ébola

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió aumentar “urgentemente” el apoyo internacional al Congo y Uganda para hacer frente al nuevo brote del virus.

Esto lo explicó su portavoz adjunto, Farhan Haq, en su conferencia de prensa diaria, después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara que el brote de ébola “constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional y destacó el alto riesgo de que se siga propagando”.

“Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que aumente urgentemente el apoyo tanto a la respuesta al ébola como a la respuesta humanitaria más amplia en la República Democrática del Congo”, manifestó el portavoz.

Asimismo, agregó que “sin una acción inmediata, la asistencia vital no llegará a quienes más la necesitan y se corre el riesgo de que se reviertan los avances humanitarios fundamentales”.

Respecto a este nuevo brote que transmite la cepa Bundibugyo (para la cual aún no existe vacuna ni tratamiento específico) Haq enfatizó que esto “plantea un enorme problema y esperamos que la investigación sobre esta cepa permita desarrollar vacunas lo antes posible”.

Según Médicos Sin Fronteras (MSF), la cepa en mención tiene una letalidad de entre un 25 y 40%. En 2007 y en 2012, se originaron otros brotes de esta cepa en Uganda y la RDC respectivamente.

EU bloquea entradas desde el Congo, Uganda y Sudán del Sur

Estados Unidos anunció la restricción de la entrada de viajeros de Uganda, el Congo y Sudán del Sur ante el brote de ébola.

Específicamente, EU suspenderá temporalmente la entrada al territorio de personas que no tengan un pasaporte estadounidense y que viajen desde o que hayan pasado por estos tres países en los últimos 21 días, según indicó en una llamada con reporteros Satish Pillai, funcionario de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

Esta restricción, emitida en una orden que invoca el Título 42 de la ley de salud pública, estará vigente por un periodo de 30 días, de acuerdo con el documento publicado por los CDC. Los militares de Washington, el personal diplomático y sus familiares (parejas e hijos) están exentos a la prohibición.

El objetivo de esto es “reducir el riesgo de que el virus del Ébola entre en EU” y facilitar una evaluación de riesgos sobre el brote.

Para implementar dicha directriz, las autoridades sanitarias del país están “coordinando” con aerolíneas extranjeras y nacionales y funcionarios en lso puertos de entrada para “identificar” a los pasajeros que podrían haber sido expuestos al ébola, precisó Pillai.

A su vez, los CDC están “reforzando las actividades de respuesta para la protección sanitaria en los puertos, el rastreo de contactos, la capacidad de pruebas de laboratorio y la preparación hospitalaria en todo el país”, agregó el funcionario.No obstante, recalcó Pillai, en este momento el riesgo para los estadounidenses respecto al Ébola es “bajo”.

No obstante, recalcó Pillai, en este momento el riesgo para los estadounidenses respecto al Ébola es “bajo”.

El virus se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorragica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.