Tres muertos en aparente atentado islamófobo contra la mayor mezquita de San Diego

Epidemia de tiroteos en Estados Unidos Patrullas de la Policía de San Diego estacionados este lunes en el Centro Islámico de San Diego, donde se produjo el tiroteo (Omar Alonso/EFE)

Tres personas, entre ellas, un guardia de seguridad, murieron este lunes en un tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, la principal mezquita de la ciudad del Sur de California, en lo que parece ser un nuevo atentado religioso en Estados Unidos, en medio de la creciente deriva supremacista cristiana, impulsada por el gobierno de Donald Trump.

Los agresores, dos jóvenes de 17 y 19 años, se habrían suicidado, informó la policía, que no facilitó las identidades, mientras se investiga el móvil.

“Cinco personas murieron en el Centro Islámico de San Diego, entre ellas dos presuntos atacantes y tres adultos”, informó a la prensa el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl. quien señaló que los autores de los disparos habrían muerto “por heridas de bala autoinfligidas”.

Los cuerpos de ambos adolescentes fueron encontrados en un vehículo cerca de la mezquita, mientras que una de las víctimas fallecidas era un guardia de seguridad que ayudó a contener el suceso.

Wahl agregó que la investigación de este trágico suceso “requerirá mucho trabajo en los próximos días y semanas”.

Asimismo, precisó que las autoridades competentes están analizando el incidente bajo la perspectiva de crimen de odio hasta que se demuestre lo contrario.

“Reitero mis condolencias a las víctimas, sus familias y a la comunidad musulmana”, concluyó el agente.

La policía de San Diego desplegó un fuerte operativo en el Centro Islámico de San Diego alrededor de las 12:00 hora local después de obtener conocimiento de la presencia de un “tirador activo” en el área.

Imágenes compartidas en redes sociales y en televisión muestran a varias personas alejándose de la mezquita, algunos de ellos menores de edad, cogidos de la mano y escoltados por agentes de seguridad.

El centro, ubicado en el barrio de Clairemont, en la ciudad de San Diego, supone la mezquita más grande del condado y un punto de reunión clave para la comunidad local.

Alarmante aumento de crímenes de odio

Estados Unidos ha registrado un aumento alarmante de ataques de odio contra templos y lugares de culto.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025, hasta enero de 2026, se reportaron 1,380 crímenes de odio contra judíos.

Trump, que bendijo este domingo el evento supremacista cristiano en el National Mall de Washington, mantiente un discurso claramente islamófobo en el que mezcla a los musulmanes con el terrorismo yihadista.