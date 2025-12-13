Al menos cuatro muertos tras derrumbe de un templo hindú en construcción en Sudáfrica

Derrumbe de templo hindú en Sudáfrica (@hidalgonewsmx/x)

Al menos cuatro personas perdieron la vida tras el derrumbe de un templo hindú en construcción en la ciudad de Verulam, en el este de Sudáfrica, así lo informaron este sábado autoridades locales.

El Nuevo Templo de Protección de Ahobilam, de cuatro plantas, se desplomó este viernes después del mediodía y desde entonces, los servicios de emergencia han estado trabajando para rescatar a las víctimas atrapadas entre los escombros.

Un primer cuerpo fue localizado este viernes y los tres restantes se encontraron este sábado, precisó la municipalidad de eThekwini, que incluye Verulam, a unos 30 kilómetros al norte de Durban, tercera unidad más grande del país.

Otras 11 personas, dos mujeres y nueve hombres, fueron rescatadas el viernes y llevadas a hospitales cercanas para recibir tratamiento médico.

La portavoz de la municipalidad, Gugu Sisilana, expuso que “continúa la búsqueda de personas atrapadas”.

“Los informes iniciales indican que la estructura no contaba con planos de construcción aprobados”, indicó Sisilana.

Por su parte, el alcalde de eThekwini, Cyril Xaba, visitó la noche del viernes el lugar del siniestro y ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas.

“Se implementará una gestión de consecuencias si la investigación revela que se incumplieron algunas leyes”, expresó Xaba.

Aunque la causa del derrumbe sigue bajo investigación, las pesquisas preliminares de las autoridades sugieren que la construcción era ilegal. (Con información de EFE)