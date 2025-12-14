Sheinbaum felicita a Kast y confía en que ambos trabajarán por el bien de los dos países

Relaciones bilaterales El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, y su esposa, María Pía Adriasola, celebran este domingo, en Santiago (Elvis González/EFE)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó este domingo al pueblo chileno por una jornada electoral “pacífica y democrática”, así como al candidato triunfador de la segunda vuelta presidencial, el ultraderechista José Antonio Kast, con quien auguró una buena relación como presidente del país suramericano.

“Felicitamos al pueblo chileno por una jornada electoral pacífica y democrática. También a José Antonio Kast, próximo presidente de Chile. Confío en que ambos gobiernos seguiremos trabajando por el bien de nuestros países y de la región”, señaló Sheinbaum, en un breve mensaje en redes.

Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile, derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, exministra de Trabajo del actual mandatario, el socialista Boric, que entregará el poder a su adversario ideológico el próximo 11 de marzo.