Dos niños pierden la vida en la explosión de un edificio en el suroeste de Francia

Bomberos

Al menos dos niños de 3 y 5 años respectivamente, perdieron la vida en una explosión ocurrida este lunes en un edificio de la localidad de Trévoux, en el departamento de Ain, al suroeste de Francia, que también provocó cuatro heridos que están recibiendo asistencia médica, según información de las autoridades.

La fuerte explosión se produjo alrededor de las 17:30 hora local en un inmuebles de tres o cuatro plantas, situado cerca de un centro escolar, indicó el diario local Le Progrès, que agregó que la fachada del edificio se derrumbó y el instituto fue evacuado.

Aunque las autoridades han precisado la causa del incidente, el diario apunta la posibilidad de que la explosión fuese causada por una caldera de gas en uno de los apartamentos.

La prefecta de Ain, Chantal Mauchet, activó la célula de crisis, el Centro Operativo (COD), responsable de los servicios estatales, así como la comandancia de la Policía y el departamento de bomberos y rescate (SDIS).

Posteriormente, activó el plan de emergencia NOVI (Incidente con Múltiples Víctimas).

Autoridades pidieron a los vecinos de Trévoux que eviten la zona del suceso y establecieron un perímetro de seguridad. (Con información de EFE)