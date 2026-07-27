Benedict Cumberbatch y otros actores de Marvel se oponen a la compra de Warner por parte de Paramount: “Debemos bloquear esta fusión”

Fusión Paramount y Warner Bros. Discovery Benedict Cumberbatch, Alan Cumming y Benedict Wong piden al gobierno británico bloquear la fusión de Paramount y Warner Bros.

Los actores británicos, Benedict Cumberbatch, Alan Cumming y Benedict Wong, populares por sus interpretaciones de súperherores en la gran franquicia del Universo Cinematográfico de Marvel (Dr. Stranger, Nightcrawler y Wong, respectivamente), emitieron un comunicado dirigido a Lisa Nandy, ministra de Cultura, Medios y Deporte del Reino Unido, donde expusieron su posición ante el acuerdo de Paramount y Warner Bros. Discovery.

Durante la semana pasada, la Unión Europea dio luz verde al proceso de adquisición por parte del conglomerado, sin embargo, todavía existen obstáculos que impiden la realización completa del acuerdo, tales como la demanda conjunta dirigida por California en Estados Unidos y la interpuesta por el sindicato de guionistas.

A estas movilizaciones contra la fusión de Paramount y Warner, se une el trío de actores británicos con un artículo de opinión para exponer su preocupación por el impacto que la unificación tendría para la industria de entretenimiento británica, asegurando que dicho acuerdo representa un “daño inmenso” que debe ser bloqueado.

Señalan como principal riesgo la “alianza” entre Donald Trump y David Ellison, CEO de Paramount

En The Guardian, tres de las figuras británicas más destacadas a nivel internacional, han firmado conjuntamente un artículo de opinión en el que solicitan a la ministra de Cultura en Reino Unido, Lisa Nandy, detener la fusión de Paramount y Warner Bros., calificando a dicha unificación como “una calamidad para la televisión y el cine”.

De acuerdo con el trío británico de actores, la intervención de Lisa Nandy en el convenio del conglomerado y el estudio podría ser “una de las decisiones más importantes que haya tomado un secretario de Cultura para el cine, la televisión y los medios de comunicación del Reino Unido en una generación”, ya que —señalan— la adquisición de Warner por parte de Paramount implicaría que CNN y CNN International también quedaran bajo su paraguas, pues la compañía ya cuenta con el canal de servicio público Channel 5 y CBS en Estados Unidos.

“Si un único propietario con intereses comerciales controla el acceso a ambos (archivos de noticias de CNN y CBS), controla la materia prima de nuestra memoria histórica”, afirman los actores en el artículo, refieriendo que la Ley de Empresas protege “algo que debería importarnos a todos: quién decide qué vemos y qué información recibimos”, por lo tanto, advierten el peligro que representa el que una sola junta directiva determine el contenido mediático en beneficio de sus propias preocupaciones comerciales o deudas políticas.

Los actores también desarrollan que, ante las especulaciones de que el CEO de Paramount, David Ellison, realizara “promesas editoriales” a un político estadounidense una v ez adquirido el canal de noticias internacionales “más confiable del mundo”, el gobierno británico tiene la obligación de hacer preguntas antes de que el acuerdo se complete.

“Sabemos algo sobre las intenciones de este propietario en particular. Según se informa, el director ejecutivo de Paramount le dijo a Donald Trump que haría ‘cambios radicales’ en CNN si se concretaba el acuerdo", señalaron, resaltando la importancia de la calidad, precisión, fiabilidad e imparcialidad en las noticias televisivas.

Benedict Cumberbatch, Alan Cumming y Benedict Wong advierten daños de la fusión Paramount-Warner

No sólo eso, sino que Cumberbatch, Wong y Cumming también resaltan que la deuda por 84.000 millones de dólares que adquirió Paramount al triunfar en la puja por Warner Bros., acompañada de la promesa a los inversores de retribuirles 6.000 millones de dólares en “sinergias”, ocasionará despidos, cancelaciones de producciones, menos películas encargadas y menos riesgos asumidos.

“Ya hemos visto esto antes. Cuando Discovery se fusionó con WarnerMedia en 2022, archivó películas terminadas y recortó miles de puestos de trabajo; cuando Skydance se fusionó con Paramount el año pasado, despidió a unas 2000 personas", advierte el artículo en The Guardian, donde los actores británicos destacan que los equipos, productores, talentos y espectadores del Reino Unido pagarán las consecuencias de la nueva fusión.

Según Cumberbatch, Cumming y Wong, las adquisiciones de películas independientes se han reducido a la mitad entre 2019 y 2025, incluso aquellas que ganaron premios importantes en festivales de cine han tenido dificultades para encontrar distribución comercial, especialmente al abordar temas que resultaban “incómodos” para el reducido grupo de compradores.

“Cada fusión de este tipo reduce el abanico de posibilidades para que las historias lleguen al público”, determinaron.

Cumberbatch, Cumming y Wong afirman “proteger la industria y cultura” al impedir la fusión de Paramount y Warner

Benedict Cumberbatch, Alan Cumming y Benedict Wong expusieron que, a pesar de que se les solicita al gremio de la actuación mantenerse al margen de las disputas legales, han decidido hablar al respecto porque “no es un argumento ajeno, es nuestro”; los actores señalan que han sido testigos del complicado proceso que equipos británicos y obras del Reino Unido han tenido que enfrentar al encontrar un comprador y, debido a ello, buscan defender el interés público.

“Son nuestros queridos amigos y compañeros, quienes crean los programas que todos amamos, quienes producen las noticias que informan al público y quienes filman los eventos deportivos que disfrutamos juntos. El cine y la televisión británicos no son sólo imágenes en nuestras pantallas; son la vida y el sustento de miles de trabajadores y familias”, el trío actoral resaltó que la industria del entretenimiento aporta aproximadamente 12.000 millones de libras anuales al Reino Unido, catalagándola como un patrimonio cultural que debe ser protegido.

Por lo tanto, concluyen enérgicamente: "Nandy ha abierto la puerta a la intervención. Debe aprovecharla, por el bien de todos los que hacen televisión y cine en el Reino Unido, y de todos los que lo ven. Si no lo hace, nos quedaremos sin la capacidad de proteger nuestra industria y nuestra cultura".