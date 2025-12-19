Jurado declara culpable a jueza de Wisconsin por ayudar a migrante a evadir arresto

Jueza Hannah Dugan fue hallada culpable de obstruir a agentes federales tras facilitar la salida de un migrante indocumentado durante una audiencia en Milwaukee

Un jurado federal declaró culpable a la jueza del condado de Milwaukee, Wisconsin, Hannah Dugan, por obstruir la labor de agentes federales al ayudar a un inmigrante indocumentado a evitar su arresto durante una audiencia judicial realizada en abril pasado.

Aunque la magistrada fue absuelta del cargo de encubrimiento, el veredicto la deja expuesta a una posible condena de hasta seis años de prisión por obstrucción de procedimientos federales. Hasta el momento, no se ha fijado la fecha para la audiencia de sentencia.

Jueza ayuda a migrante mexicano

El juicio comenzó el 15 de diciembre y giró en torno al caso de Eduardo Flores-Ruiz, un migrante mexicano de 31 años, a quien agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pretendían detener dentro del juzgado. Según la fiscalía, Dugan permitió que el hombre saliera por una puerta privada de la sala de audiencias mientras los agentes aguardaban afuera.

De acuerdo con los documentos del caso, tras enterarse de la presencia de agentes migratorios, la jueza pidió a los oficiales que se dirigieran a la oficina del juez principal del condado y en ese lapso, condujo al migrante por un pasillo alterno que le permitió salir del edificio.

Proceso contra la Jueza de Wisconsin

Durante el proceso, los fiscales sostuvieron que esta maniobra fue deliberada y tuvo como objetivo facilitar la fuga del migrante, desviando intencionalmente a los agentes hacia otro punto del tribunal.

La defensa, encabezada por el abogado Steve Biskupic, aseguró que la jueza actuó conforme a los protocolos internos del juzgado, los cuales establecen que se debe informar a un superior sobre la presencia de agentes de inmigración. El litigante dijo estar sorprendido por el fallo, al considerar contradictorio que el jurado absolviera a Dugan de encubrimiento, pero la declarara culpable de obstrucción.

Por su parte, el fiscal Brad Schimel rechazó que el caso tuviera tintes políticos y defendió los arrestos de migrantes dentro de juzgados, al argumentar que se trata de espacios seguros donde no existe riesgo de que porten armas.