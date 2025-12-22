Trump ordena la construcción de los nuevos buques de guerra “más poderosos” que llevarán su nombre

Narcisismo fuera de control Captura de video tomada de Donald Trump, durante un anuncio junto al secretario de Estado, Marco Rubio), y el secretario de Guerra, Peter Hegseth, este lunes, desde su residencia en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida (La Casa Blanca/EFE)

La deriva narcisista de Donald Trump alcanza nuevas cotas. Una semana después de obligar por decreto a cambiar el nombre del Kennedy Center de Washington por el de Centro Trump-Kennedy para las Artes Escénicas, el presidente de Estados Unidos anunció este lunes la construcción de dos nuevos buques de guerra (de un estimado de 25) que serán “los más poderosos de la historia” llevarán su nombre —USS Defiant Trump Class— y que serán parte de la llamada “flota dorada”, que aseguró serán “100 veces más poderosos” que los existentes en la actualidad.

Los buques descritos por el mandatario como “acorazados” serán los primeros de la futura “Clase Trump” y comenzarán a ser construidos “inmediatamente”, según el presidente, que indicó que se espera que más adelante se puedan llegar a armar hasta 25 más.

La presentación de la nueva “flota dorada”, como la nombró el republicano, tuvo lugar en su residencia privada de Mar-a-Lago en Florida, mismo estado donde los buques serán construidos por contratistas que se reunirán con el mandatario la próxima semana.

Trump, flanqueado por el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, y el secertario de Defensa, Pete Hegseth, insistió en la importancia de construir estos acorazados “con rapidez” y criticó a las actuales empresas que se dedican a la construcción de naves para la Armada porque, según él, “no están haciendo un buen trabajo”.

Desfase frente a China

La nueva orden presidencial busca priorizar una de la grandes metas de la Administración Trump de revitalizar la industria naval estadounidense y expandir la capacidad de construcción de buques militares en medio de la preocupación por el desfase frente a competidores como China y las limitaciones de los astilleros nacionales.

“¿Por qué no hacemos barcos como los que solíamos construir? Llevamos desde 1994 sin hacerlo“, dijo durante su intervención, en la que comparó constantemente la fuerza naval de Estados Unidos con la de China. Los buques de la clase Trump serán, prometió ”los más rápidos, los más grandes y superarán en 100 veces la potencia de cualquier acorazado jamás construido en nuestro país y en el mundo“.

“Inspirarán miedo en nuestros enemigos“, añadió.