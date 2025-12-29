EU acuerda aportar 2 mil mdd en programas humanitarios de la ONU en 2026

El Gobierno de Estados Unidos y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU irmaron este lunes un acuerdo mediante el cual la Administración de Donald Trump contribuirá con 2.000 millones de dólares a 17 programas de asistencia en emergencias de Naciones Unidas en 2026. (EFE)

El Gobierno de Estados Unidos Formalizó este lunes un acuerdo con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) para destinar 2 mil millones de dólares a 17 programas de asistencia en emergencias que se pondrán en marcha durante 2026, en un giro relevante tras los fuertes recortes aplicados en el último año.

El memorando fue firmado en la misión estadounidense ante Naciones Unidas en Ginebra por el subsecretario de Asuntos Humanitarios de Estados Unidos, Jeremy Lewin, y el jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, quienes coincidieron en que el nuevo esquema busca hacer más eficiente el uso de los recursos.

Lewin aseguró que, bajo la administración del presidente Donald Trump, la ayuda estadounidense llegará al sistema humanitario de una manera “dos veces más eficiente” que en el pasado. No obstante, reconoció que el monto es menor si se compara con años anteriores, cuando Estados Unidos aportaba más de 10 mil millones de dólares a este tipo de programas.

Los recursos estadounidenses se canalizarán a iniciativas humanitarias en 17 países, entre ellos El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, además de regiones afectadas por conflictos y crisis graves como Ucrania, Birmania, Siria, la República Democrática del Congo y Sudán. En la lista no se contempla apoyo a Gaza, debido a que Washington, al igual que Israel, cuestiona el papel de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

La OCHA informó que para atender las emergencias humanitarias de 2026 solicitó a la comunidad internacional 23 mil millones de dólares, una cifra menor a la de 2025, cuando pidió 47 mil millones y apenas logró recibir cerca del 30 por ciento, en gran parte por los recortes de países donantes como Estados Unidos.

Antes de la firma, Tom Fletcher calificó el acuerdo como “histórico” y subrayó que más allá del monto económico, el impacto real será la posibilidad de salvar millones de vidas en 17 países. Agradeció también al presidente Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, por respaldar esta contribución en un contexto complicado para la acción humanitaria global.

El funcionario de la ONU reconoció que el último año ha sido especialmente difícil para las organizaciones humanitarias, y destacó que estos recursos permitirán avanzar en el plan de 2026, con el que se busca atender a 87 millones de personas en situación de crisis en distintas partes del mundo.

Por su parte, Lewin señaló que el acuerdo forma parte de un proceso más amplio para reformar el sistema humanitario internacional, al que calificó como sobredimensionado e insostenible antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca. Afirmó que el objetivo es contar con un modelo más compacto, ágil y eficaz.

El subsecretario agregó que Naciones Unidas debe eliminar duplicidades, reducir estructuras innecesarias y mejorar su capacidad de respuesta ante las crisis actuales, mientras que Fletcher coincidió en que la ONU está enfocada en recortar burocracia y garantizar que cada dólar aportado tenga un impacto directo.

Ambos funcionarios destacaron que el acuerdo incluye mecanismos de control y rendición de cuentas, en respuesta a la exigencia de los contribuyentes estadounidenses de saber cómo se utiliza cada recurso. Lewin concluyó que este convenio representa apenas el inicio de una nueva etapa de cooperación entre Estados Unidos y Naciones Unidas.