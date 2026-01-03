Crisis en Venezuela EN VIVO: Delta Force captura a Maduro; acusan secuestro, Rusia reclama… y Trump celebra

Crisis en Venezuela Estados Unidos bombardeó Caracas y capturó al presidente Nicolás Maduro. (EFE y especial)

Sudamérica padece su peor crisis bélica internacional, desde la Guerra de las Malvinas entre Inglaterra y Argentina en la década de los 80.

En la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores tras una operación militar de gran escala en Venezuela.

Trump escribió en su plataforma Truth Social que la acción fue “exitosa” y que ambos fueron sacados del país vía aérea tras el operativo.

De acuerdo a la cadena CBS, el comando de élite Delta Force (Fuerza Delta en español) fue el encargado de capturar al mandatario sudamericano, en un acontecimiento que ya provocó reacciones de Rusia y países latinoamericanos.

Maduro y su esposa Cilia Flores, cuyos sobrinos y allegados fueron fueron sancionados por el Departamento del Tesoro por presuntos vínculos con el narcotráfico, fueron acusados formalmento por cuatro cargos en Estados Unidos, según la Fiscalía General.

“Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”, escribió Pam Bondi, fiscal de Estados Unidos.

“Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses. En nombre de todo el Departamento de Justicia de EE. UU., quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”.

Bombardean Venezuela Reportan explosiones en Caracas la madrugada de este sábado. (Especial)

Así fue el operativo en Venezuela contra Nicolás Maduro

Según informes oficiales, la operación incluyó ataques coordinados en la madrugada que produjeron explosiones en Caracas y otras zonas del norte del país, con aeronaves volando a baja altura y detonaciones cerca de instalaciones militares como Fuerte Tiuna y La Carlota.

La Casa Blanca y la administración Trump describieron la acción como parte de una ofensiva contra el narcotráfico y el crimen organizado, argumentando que Maduro enfrenta cargos de narcoterrorismo y corrupción que justifican su captura.

El propio Trump, tras celebrar la captura de Maduro, anunció que se hará una conferencia de prensa oficial más tarde en la mañana desde Mar-a-Lago para dar más detalles.

Por su parte, el gobierno venezolano rechazó las declaraciones de Washington, calificando el ataque como una agresión militar y una violación flagrante a la soberanía nacional.

El ministro de Defensa Vladimir Padrino López afirmó que Venezuela resistirá la presencia de tropas extranjeras y que se están recabando datos sobre víctimas civiles y daños, aunque cifras oficiales aún no se han publicado.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, exigió “pruebas de vida” de Maduro y su esposa, sosteniendo que aún no hay confirmación independiente de su paradero o estado tras el operativo, que ha sumido en confusión a muchos residentes de Caracas.

Testigos en Caracas informaron de cortes de energía, explosiones y pánico durante la madrugada, con residentes describiendo explosiones cerca de bases militares y objetos cayendo alrededor de la capital venezolana, lo que ha elevado el nivel de temor y desconcierto entre la población civil.

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitió una prohibición temporal de vuelos sobre el espacio aéreo venezolano, citando riesgos por actividad militar en curso, mientras la Embajada estadounidense instó a sus ciudadanos a permanecer en refugios seguros.

La reacción internacional ha sido inmediata y polarizada: líderes como Gustavo Petro de Colombia han pedido una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, mientras gobiernos de países como Cuba han condenado enérgicamente las acciones de Estados Unidos.

Rusia, por su parte, exigió aclarar el paradero de Maduro, además de que condenó el bombardeo en el país sudamericano, de acuerdo a la agencia EFE.

“Exigimos esclarecer de inmediato esta situación”, manifestó el Ministerio de Exteriores de la administración de Putin en un comunicado.

En tanto, el presidente de Argentina, Javier Milei, celebró la captura del mandatario venezolano: “VIVA LA LIBERTAD CARAJO (sic)”, escribió en su cuenta de X.

De igual manera, en México, la senadora Lily Téllez saludó la detención de Maduro.

Voceros de la oposición venezolana, citados por medios internacionales, han sugerido que la captura podría formar parte de una “salida negociada” para Maduro, aunque las fuentes todavía no han aclarado si hubo realmente un acuerdo o si la operación fue exclusivamente militar.

La Casa Blanca activó desde septiembre pasado un enorme despliegue militar en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico desde Colombia y Venezuela, mientras reclama al mismo tiempo la salida de Maduro y sus aliados cercanos, a los que acusa de liderar un denominado Cartel de los Soles.

En el marco de esta operación, bautizada Lanza del Sur, Washington ha destruido de manera sumaria casi 40 presuntas embarcaciones y matado a unos 110 de sus ocupantes y también ha ordenado decomisar petroleros sancionados que transporten crudo venezolano en su intento de ahogar económicamente al Ejecutivo en Caracas.