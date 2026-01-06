Sánchez hablará con Delcy Rodríguez y Edmundo González tras la acción “ilegal” de Estados Unidos

El presidente de España, Pedro Sánchez (@BRICSinfo/x)

El presidente de España, Pedro Sánchez, aseguró este martes que tiene la intención de hablar con la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez y con la oposición del país, específicamente con Edmundo González, para buscar facilitar la transición.

En su primera conferencia de prensa tras la operación estadounidense en suelo venezolano, indicó que España puede jugar un papel de mediación y criticó nuevamente la operación dirigida por Donald Trump, la cual dijo que es “ilegal” y lamentó que, como otras ocasiones, “se haya debido a la sed de petróleo”.

Asimismo, comentó que quiere tener una plática tanto con Delcy Rodríguez como con Edmundo González, que recordó que vive en España.

“España puede jugar un papel de mediación, de contribución a que se sustancie la transición que acabe en unas elecciones limpias, libres, donde el pueblo venezolano pueda votar en libertad y decidir libremente sobre su futuro”, precisó.

Además, reiteró que su Gobierno nunca reconoció al de Maduro porque infringió las reglas y su elección fue ilegítima, pero destacó que tampoco puede reconocer la legitimidad “de una acción militar que es a todas luces ilegal, viola el derecho internacional y su único objetivo es cambiar un ejecutivo de otro país para apropiarse de sus recursos”.

Sánchez puntualizó que esta operación es “un precedente terrible y muy peligroso”, que recuerda a agresiones pasadas y que empuja al mundo a un futuro de incertidumbre e inseguridad tras otras invasiones “guiadas por la sed de petróleo”.

Igualmente, expresó que España no va a ser cómplice de ese “atropello”, que no va a apoyar “la ley del más fuerte, la ley de la selva” y que estará siempre del lado de la legalidad.

“Una ilegitimidad no puede ser respondida con una ilegalidad del derecho internacional, que es lo que ha sucedido estos últimos días en Caracas”, dijo.

En cuanto a la reacción europea sobre la captura del líder chavista, reconoció que ha sido más débil de lo que esperaba, agregó que los países europeos pueden tener diversos matices y mencionó que España ha hecho más que otros, pero destacó creer en el compromiso compartido con el orden internacional y el respeto a los derechos humanos.

También respondió a las críticas de connivencia con el Gobierno de Maduro recordando que España ha dado permiso de residencia a más de 200 mil venezolanos que han salido de su país perseguidos por el régimen del presidente capturado por Estados Unidos.

Entre los venezolanos que viven en España insistió que se encuentra Edmundo González.

Y preguntado por el papel de Maria Corina Machado, recalcó que se debe de abrir un proceso de diálogo y que sean los venezolanos los que decidan su futuro y, en unas comicios, quién es su presidente. (Con información de EFE)