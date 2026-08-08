Rusia ataca objetivos militares y puertos del sur de Ucrania

Rusia ataca en Kiev

El Ministerio de Defensa de Rusia informó que este sábado lanzaron una serie de ataques contra instalaciones vinculadas con la industria militar ucraniana en Kiev, así como contra infraestructura portuaria y embarcaciones en Odesa y el puerto de Mykolaiv.

De acuerdo con el comunicado difundido por las autoridades militares rusas, el ataque contra la capital ucraniana tuvo como objetivos una planta de producción militar y un almacén de combustibles y lubricantes.

Entre las instalaciones señaladas se encuentra Kiev-111, de la empresa Fire Point, dedicada a la fabricación de componentes y ojivas para los misiles de crucero terrestres FP-5 Flamingo. El Ministerio de Defensa ruso aseguró que el complejo también almacena materiales utilizados para producir propulsores de combustible sólido.

Otro de los blancos fue el depósito Kiev-3, operado por Grandterminal, compañía que, según Moscú, abastece de hidrocarburos a las fuerzas ucranianas.

“En esta instalación a diario se repostan cisternas que se dirigen al este del país para abstecer a las fuerzas ucranianas”, sostuvieron autoridades rusas.

Los ataques también se extendieron al mar Negro. El Ministerio de Defensa ruso reveló que durante la noche fueron alcanzados dos buques graneleros situados frente a Odesa, los cuales, según su versión, transportaban cargamento destinado a las fuerzas militares ucranianas.

En la zona portuaria de Odesa, las fuerzas rusas lanzaron una ofensiva a los almacenes que contenían equipos de comunicación y sistemas de guerra electrónica.

Asimismo, en el puerto de Mykolaiv fue alcanzado otro buque granelero que supuestamente trasladaba material militar y almacén con armamento.

El Ministerio de Defensa ruso agregó que durante el día fue atacado un tercer buque granelero en aguas abiertas, también señalado por transportar suministros para las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Con información de EFE

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