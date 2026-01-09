Rubio conversa con la OTAN sobre seguridad en el Ártico en medio de la polémica con Groenlandia

Marco Rubio y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte (Especial)

El secretario de Estados de EU, Marco Rubio y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, conversaron este viernes sobre la seguridad en el Ártico y su relevancia para la Alianza, tras las declaraciones del país sobre la posibilidad de hacerse con el control de Groenlandia por la fuerza.

En una llamada telefónica, Rubio y Rutte conversaron sobre “la importancia de la seguridad en el Ártico para todos los aliados de la OTAN”, afirmó el viceportavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un breve comunicado.

Asimismo, abordaron “los esfuerzos que Estados Unidos está liderando para lograr una solución negociada al conflicto entre Rusia y Ucrania”.

Esta conversación se da en medio de la polémica ante la intención de Donald Trump de hacerse con Groenlandia sin descartar una acción militar y lo que podría significar para el futuro de la Alianza.

Además, ha insitido en que el territorio autónomo de Dinamarca, también miembro de la OTAN, “es esencial para la seguridad nacional de EU”.

Varios miembros de su Gobierno, entre ellos el subjefe de Gabinete, Stephen Miller, y la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no descartaron esta semana la posibilidad de enviar a las fuerzas armadas para anexionar la isla, que ha rechazado estas intenciones y manifestado que el país “no está en venta” ante la alternativa de una compra de ese territorio por parte de Estados Unidos.

Marco Rubio anunció que se reunirá la próxima semana con diplomáticos daneses para conversar sobre Groenlandia. (Con información de EFE)