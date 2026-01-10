EU alerta que milicias armadas venezolanas buscan a estadounidenses en el territorio; aconseja salir del país

Milicias armadas venezolanas buscan a estadounidenses dentro del territorio (@AlertaMundoNews/x)

El Gobierno de Estados Unidos alertó este sábado que hay milicias armadas en Venezuela que buscan a estadounidenses o pruebas de apoyo al país norteamericano, por esto reiteró el llamado a sus compatriotas para que no viajen o salgan “inmediatamente” del territorio venezolano al reanudarse los vuelos internacionales.

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado actualizó su recomendación para Venezuela, que sigue teniendo el nivel más alto de riesgo para los estadounidenses, para dar a conocer los reportes sobre las milicias y pedir “precaución” a los ciudadanos que están en el país suramericano.

“Antes de salir, los ciudadanos estadounidenses deberían tomar precauciones y conocer su entorno. Hay reportes de grupos de milicias armadas, conocidos como colectivos, cortando carreteras y registrando vehículos en busca de pruebas de ciudadanía estadounidense o apoyo a Estados Unidos”, agregó el comunicado.

La “situación de seguridad en Venezuela sigue siendo fluida”, precisó el texto publicado en la web de la Embajada de EU en ese país, una semana después de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro y del establecimiento de un Ejecutivo encargado liderado por su vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

Autoridades estadounidenses recomiendan a los estadounidenses que sigan en Venezuela a tomar medidas de precaución “en los viajes por carretera” y a revisar la información actualizada de las aerolíneas que vuelven a operar en el país, y recuerda que sigue habiendo cortes de electricidad y servicio intermitente.

El Gobierno de Estados Unidos mantiene la recomendación de no viajar a Venezuela para sus ciudadanos y les advierte de que afrontan “riesgos graves” como detención ilegal, tortura en custodia, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de leyes locales, crimen, disturbios civiles y malas infraestructuras sanitarias. (Con información de EFE)