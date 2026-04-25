Siete muertos y 17 heridos por ataque terrorista en Vía Panamericana de Colombia

Atentado con cilindro carghados con explosivos en el Cauca dejó siste muertos (EFE)

Atentado en el Cauca — Un saldo de siete muertos y 17 heridos dejó este sábado un ataque terrorista que destruyó un tramo de la Vía Panamericana y varios autos que circulaban por esa carretera del departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, informaron las autoridades.

Esta agresión fue perpetrado justo cuando el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, encabezaba un consejo de seguridad en Cali para evaluar la situación en el Valle del Cauca tras los dos atentados perpetrados el viernes en ese departamento con cilindros bomba, como los usados hoy en la Vía Panamericana.

El primer atentado ocurrió en Cali contra el Batallón Pichincha, unidad militar que también alberga la sede de la Tercera Brigada del Ejército, y por la noche fueron lanzados cilindros contra el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, en Palmira, en ambos casos sin causar víctimas.

El Ejército atribuyó ambos ataques a la columna Jaime Martínez, que hace parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, dirigida por alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia.

Este sábado también fue atacado por un grupo armado el radar de Santana, situado en la localidad de El Tambo (Cauca), usado para controlar el tráfico aéreo en esa región del país, según denunció la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

El ataque fue perpetrado en la zona identificada como El Túnel, del municipio de Cajibío, donde presuntos guerrilleros lanzaron un cilindro cargado con explosivos que cayó sobre un autobús que circulaba por la zona.

La onda causada por la explosión destruyó otros vehículos y dejó un enorme cráter en la carretera por lo cual el tráfico fue interrumpido en esa zona.

“Fue activado un artefacto explosivo en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en un ataque indiscriminado contra la población civil que, de manera preliminar, deja 7 civiles muertos y más de 17 heridos de gravedad”, señala en su cuenta de la red social X el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán.

El mandatario estatal calificó lo sucedido como “una tragedia que nos desgarra como departamento y enluta profundamente a nuestras familias”.

“Rechazamos de manera contundente y con profunda preocupación los hechos terroristas ocurridos en el sector del túnel, en el municipio de Cajibío, Cauca, donde nuevamente la violencia golpea a la población civil y altera la tranquilidad de nuestras comunidades”, resaltó por su parte el director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Giovani Yule, oriundo de la región.

Cajibío es un municipio localizado a 35 kilómetros de Popayán, capital del Cauca, sobre la Vía Panamericana, que comunica con Cali, capital del vecino departamento de Valle del Cauca.

“Las escenas de Cajibío, Cauca, son terribles. Toda la solidaridad con los ciudadanos. Exigimos protección del Estado para el suroccidente. No más paz total”, manifestó en X la candidata presidencial Paloma Valencia, del partido opositor de derecha Centro Democrático y también oriunda del Cauca. (Con información de EFE)

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