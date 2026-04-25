Palestinos de Gaza acuden a las urnas por primera vez en 20 años

Habitantes de la cisjordana de Khirbet Abu Falah acudieron a las urnas para elegir alcaldes y concejales (EFE)

Invasión israelí — En medio de décadas de guerra y ocupación del Ejército de Israel, este sábado más de un millón y medio de palestinos de Cisjordania y de la zona gazatí de Deir al Balah, acudieron a las urnas por primera vez en 20 años para elegir casi de manera simbólica a sus alcaldes y concejales, donde las opciones son pocas, con desánimo de potenciales votantes.

De acuerdo con la Comisión Electoral Central, al menos 1.5 millones de personas están inscritas en las listas electorales en Cisjordania, ocupada por fuerzas de seguridad israelíes, en tanto que 70,000 lo están en Deir al Balah, en Gaza, destacaron medios internacionales.

La participación en las elecciones alcanzó el 53.4 %, en una jornada que se desarrolló sin incidentes graves aunque en un entorno de tensión por la violencia de colonos que sufren a diario los pueblos palestinos.

Si bien se temía que los colonos israelíes pudieran boicotear los comicios, solo se reportaron algunos incidentes en las gobernaciones de Toubas y de Nablus, según informó la organización prodemocracia Al Marsad, que desplegó más de 500 observadores para verificar su buen funcionamiento.

La participación publicada por la Comisión Electoral Central (CEC) palestina fue igual a la registrada en la segunda fase de las últimas elecciones locales, celebrada en marzo de 2022, e inferior al 64.7 % de la primera fase de esos comicios, que tuvo lugar en diciembre de 2021.

A los comicios locales de 2021 y 2022 no se presentó el grupo islamista Hamás, en protesta por la cancelación de las elecciones parlamentarias palestinas que estaban previstas para mayo de 2021.

Este sábado, Hamás tampoco iba en las listas electorales al no suscribir una condición impuesta a los candidatos: su compromiso con la solución de los dos Estados, uno palestino y otro israelí, reconociendo así al Estado de Israel.

El boicot de Hamás se extendió en 2021 a la Franja de Gaza, donde gobierna de facto desde 2007, pero este sábado el grupo islamista permitió a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna Cisjordania, organizar unos comicios locales en la localidad gazatí de Deir al Balah.

En 20 años los palestinos de Cisjordania solo han podido votar en las elecciones municipales, ya que las últimas presidenciales se celebraron en 2005 y las últimas legislativas en 2006.En el caso de Gaza, los habitantes de Deir al Balah son los primeros en votar desde 2006, ya que Hamás no autorizó la celebración de elecciones locales en todo este tiempo, en medio de los enfrentamientos con Fatah -partido que lidera la ANP-, al que echó de la Franja en 2007.

La participación en de Deir al Balah alcanzó el 22.6 %, menos de la mitad de la media general registrada contando con Cisjordania.

Las votaciones en la ciudad menos afectada por la ofensiva israelí, que arrasó la Franja y mantiene ocupado más de la mitad de su territorio, se desarrollaron en su mayoría en carpas con urnas de madera y papeletas impresas localmente, debido a la prohibición israelí a la entrada de los materiales electorales.

Gaza, donde más de 72,000 personas han muerto por fuego israelí desde octubre de 2023, vive un alto el fuego desde hace más de seis meses roto por ataques israelíes diarios, aunque este sábado no se reportó ninguno mortal en el territorio palestino.

La Crónica de Hoy 2026