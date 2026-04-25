Evacúan a Trump de cena de corresponsales tras detonaciones fuera de la sala

Imagen del presunto atacante, residente de California, detenido por agentes del Servicio Secreto (Especial)

Este sábado en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) donde participaban el presidente estadounidense Donald Trump y su esposa, la primera dama, Melania Trump, se escucharon detonaciones fuera de la sede donde se encontraban cenando, tras esto, el Servicio Secreto terminó por evacuarlos para resguardar sus seguridad.

Los aparentes disparos se produjeron fuera de la sala de baile del Hotel Hilton de Washington, la cual estaba presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaban sentados el republicano y su esposa, que fueron evacuados poco después de escucharse las aparentes detonaciones.

Asimismo, fueron evacuados otros miembros del Gobierno que habían asistido a la gala, como los secretarios de Estado, Marco Rubio, del Tesoro, Scott Bessent o de Guerra, Pete Hegseth.

Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron los aparentes disparos, alrededor de tres o cuatro, se produjeron en un momento en que el mentalista contratado para amenizar la cena, Oz Pearlman, estaba hablando con el presidente y la primera dama, que exclamó “¡¿Qué ha pasado?!” al escuchar la conmoción.

Enseguida, todos los ocupantes de la mesa presidencial fueron evacuados a lugar seguro y después más miembros del Servicio Secreto se desplegaron en la sala de baile portando rifles de asalto y pidieron a todas las personas en la sala que se pusieran a cubierto.

Después, se ve a miembros del Servicio Secreto desplegándose en la sede y, tras unos minutos, comenzaron a pedir a los asistentes que abandonaran la sala por esta es ahora “el escenario de un crimen”.

Tras el incidente, y constatar que Trump se encontrara bien, se le pidió a los asistentes retornar a la sala y que se retome la cena.

Igualmente, en un mensaje en su red Truth Social, aseguró que un “tirador” había sido detenido y dijo que recomendó que el evento no se suspenda.

Suspenden la cena

Cena de Corresponsales de la Casa Blanca (Yuri Gripas / POOL/ EFE)

Tras el incidente, y a pesar de las declaraciones del republicano, la presidenta de corresponsales de la Casa Blanca, Weijia Jiang, indicó que el evento “será reprogramado para los próximos 30 días”.

Minutos más tarde, el mandatario republicano señaló en un mensaje de Truth Social que: “Vaya noche en Washington. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El atacante ha sido detenido, y he recomendado que “DEJEMOS QUE EL ESPECTÁCULO CONTINÚE” pero, me guiaré por completo por las fuerzas del orden. Tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente de lo planeado, y simplemente tendremos que hacerlo de nuevo”.

Asimismo, la cadena CNN recordó que el incidente de esta noche y que derivó en que el presidente Trump fuera retirado apresuradamente del escenario, ocurrió en el mismo hotel donde, hace más de 40 años, otro presidente en funciones casi perdió la vida.

Ronald Reagan fue baleado por John Hinckley Jr. en un intento de asesinato mientras salía del Washington Hilton, el 30 de marzo de 1981. Resultó gravemente herido por un disparo que perforó un pulmón y causó una grave hemorragia interna.

“Una persona enferma que buscaba asesinar”

Elementos del Servicio Secreto resguardando recintos del hotel y asistentes a la velada (EFE)

Después, en conferencia de prensa desde la Casa Blanca, el republicano reiteró el gran trabajo del Servicio Secreto e informó que el tirador fue interceptado en un primer retén en el lobby del hotel, donde disparó contra un agente, pero este se encuentra ileso gracias a que portaba un chaleco antibalas.

Igualmente, anunció que el agresor reside en California y autoridades federales se encuentran en camino a revisar su hogar, además de que el tirador es “una persona enferma que buscaba asesinar”.

“La violencia no debe ser nunca el camino”: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum publicó en su cuenta de X que tras los recientes acontecimientos, agradece que Trump y su esposa se encuentren bien.

“Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos”, precisó la Jefa del Ejecutivo Federal en redes sociales.

“Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino”, finalizó.