Trump juega con posibilidad de subir aranceles a países que no acepten sus planes en Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este viernes que podría imponer una subida de aranceles a los países que no acepten sus planes para hacerse con el control de Groenlandia, bajo el pretexto de que la isla en central para los intereses del país norteamericano.

“Puede que imponga un arancel a los países que no acepten lo de Groenlandia porque lo necesitamos para la seguridad nacional. Así que puede que lo haga”, mencionó Trump en una mesa redonda sobre la atención médica rural.

Desde su regreso al poder en enero de 2025, el mandatario estadounidense ha usado los aranceles como herramienta política contra sus socios comerciales, llegando a elevar hasta un 50% las tasas sobre las importaciones de Brasil e India, como represalia por el tratamiento del expresidente Jair Bolsonaro y la compra de petróleo ruso, respectivamente.

Las declaraciones de Trump llegan después de que Dinamarca, de quien depende el territorio autónomo de Groenlandia, anunciara un incremento de presencia militar en la isla y la realización de maniobrasm de cara a rebajar las inquietudes de EU en torno a la seguridad de esa nación y la región ártica.

Francia, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia y Países Bajos se han sumado a la iniciativa y enviarán tropas también a Groenlandia, codiciada por el Gobierno Trump con el argumento de reforzar su “seguridad nacional” y de evitar que caiga en manos de China o Rusia.

La Casa Blanca aseguró este jueves que estos movimientos no afectan “en absoluto” el objetivo del líder republicano de controlar Groenlandia, rica en metales preciosos y tierras raras.

Por su parte, el Gobierno danés ha insistido en la soberanía de la isla y rechazado las pretensiones de Washington, aunque se comprometió a la creación de un grupo de trabajo con el Gabinete de Trump para abordar las “discrepancias” sobre el tema. (Con información de EFE)