Irán lanza misiles contra Israel en represalia por el bombardeo del sur de Beirut

Medio Oriente Iraníes celebran la noche del domingo en Teherán el lanzamiento de misiles contra Israel (ABEDIN TAHERKENAREH/EFE)

Irán lanzó la noche del domingo misiles hacia territorio israelí, en respuesta al bombardeo israelí del sur de Beirut, una línea roja para Teherán, por tratarse de un feudo chiita de sus aliados de Hezbolá en Líbano.

Horas antes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lanzó el bombardeo a pesar de que su abastecedor de armas, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, le pidió expresamente que no reventara el alto el fuego entre Israel y Líbano, auspiciado por Washington.

El Ejército israelí afirma haber interceptado con éxito todos los misiles iraníes por el momento, mientras que Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional en el gabinete del primer ministro, Benjamín Netanyahu, expresó en una publicación de X: “Teherán debería arder esta noche”.

Lunes sin colegio en Israel

El gobierno israelí canceló todas las actividades educativas presenciales y limitó las reuniones del lunes como medida preventiva ante la reanudación de los ataques de Irán.

“Se permiten reuniones de hasta 200 personas al aire libre y hasta 500 personas en interiores, siempre que se pueda acceder a un espacio protegido dentro del tiempo disponible para llegar a un refugio. Las playas están cerradas al público”, informa un comunicado oficial del Comando del Frente Interno, el organismo militar que establece las restricciones de seguridad para la población.

Ni feliz con Irán, ni con Israel

Preguntado por Fox News, Trump dijo que los ataques de Irán a Israel este domingo “no ayudarán a las negociaciones” para acabar con la guerra, aunque también pidió a Teherán “volver a la mesa” de diálogo y “llegar a un acuerdo” tras el lanzamiento de los misiles.

Aun así, el mandatario indicó que aún está dispuesto a alcanzar un acuerdo para acabar con la guerra, que cumple 100 días desde su inicio.

“Lo que le sugeriría a Irán: Ya disparaste tus misiles, es suficiente. Vuelve a la mesa y haz un trato”, añadió el presidente.

Por otra parte, Trump también criticó el bombardeo de Israel de este domingo a los suburbios del sur de Beirut.

“No estoy feliz con eso”, concluyó el presidente en sus breves declaraciones a Fox News.

“Le voy a pedir que no contraataque”

Trump afirmó que llamará a Netanyahu para pedirle que no responda a los ataques lanzados por Irán contra Israel este domingo, al insistir en que está “muy cerca” un acuerdo para acabar con la guerra, según declaró al medio Axios.

“Voy a llamar a Bibi (Netanyahu) ahora mismo y decirle que no contraataque. Cada uno de ellos tuvo su diversión. Israel tuvo su bombardeo, e Irán tuvo su bombardeo. No necesitamos otro”, declaró Trump por teléfono al reportero Barak Ravid.

Pese a los ataques de Irán, que este domingo violó el alto el fuego alcanzado con EU el pasado abril, el mandatario estadounidense insistió en que desea alcanzar un acuerdo con Teherán para acabar con la guerra, que cumple 100 días.

“Estamos muy cerca de un acuerdo final con Irán. Va a ser un buen acuerdo. No quiero que explote por lo que está pasando ahora”, comentó Trump a Ravid.

El presidente argumentó que los “bombardeos iraníes no dañaron a nadie”.

“Espero que Israel no contraataque. Si Bibi contraataca, va a seguir sucediendo como en los últimos 47 años, o los últimos 3,000 años”, agregó Trump a Axios.