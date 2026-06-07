Perú vota para entre Keiko Fujimori, en su cuarto intento, o el aliado del encarcelado Castillo

Elecciones presidenciales en Perú Keiko Fujimori vota en su cuarto intento consecutivo por convertirse en presidenta de Perú (John Reyes/EFE)

La votación de la segunda vuelta de las elecciones de Perú comenzó este domingo en el país andino para elegir entre la candidata derechista Keiko Fujimori, en su cuarto intento por llegar a la Presidencia, y el candidato izquierdista Roberto Sánchez, discípulo de Pedro Castillo.

Los peruanos llegan a las urnas arrastrados por el hartazgo de la crisis política crónica, con nueve presidentes en diez años, la mayoría de ellos apartados del poder por escándalos de corrupción, autoritarismo o debilitados por peleas partidistas en el Congreso.

Además, las elecciones de este domingo supone una oportunidad para el fujimorismo de reconquistar el poder un cuarto de siglo después de la caída del fallecido expresidente Alberto Fujimori, quien pasó una década en prisión por graves violaciones a los derechos humanos durante su gobierno autoritario.

Cuarto intento de Keiko

La derechista Keiko Fujimori busca lograr la Presidencia por cuarta vez consecutiva después de haber perdido las tres elecciones anteriores en segunda vuelta ante Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021), que cumple en la cárcel una condena por un fallido golpe de Estado a finales de 2022.

Si a la cuarta va la vencida, Perú se incorporaría a los países latinoamericanos que ya orbitan en torno a la polémica figura de Donald Trump, aunque, a diferencia de lo que el presidente de Estados Unidos está haciendo en Colombia y Brasil, con su injerencismo en favor de los candidatos de ultraderecha, Keiko no ha recibido el apoyo explícito del magnate republicano.

La victoria más ansiada por Castillo

Elecciones presidenciales en Perú AME9314. HUARAL (PERÚ), 07/06/2026.- El candidato izquierdista, Roberto Sánchez, tras votar en la provincia de Huaral (Renato Pajuelo/EFE)

En el otro lado del ring está Roberto Sánchez, quien pasará la jornada electoral en la cárcel junto a Castillo, donde purga una condena por intento golpista.

En caso de victoria, Sánchez cumplirá su promesa de indultar a Castillo, un humilde profesor de las clases populares y rurales que llegó a la Presidencia sin posibilidad de gobernar para el pueblo por estar atado de manos por las élites políticas y económicas, controladas desde el Congreso por la bancada fujimorista.

Además, una victoria de Sánchez significaría que Perú va a contracorriente y no se suma a la ola de la derecha populista en la región y se suma a los gobiernos democráticos que siguen atrincherados en la izquierda: Brasil, Colombia y México, cuyas relaciones con Perú están en punto muerto, desde que concediera asilo político a Castillo en su huida tras fracasar su intento de golpe de Estado en 2022.

A las urnas están convocados más de 27.3 millones de peruanos, en una larga jornada que comenzó en el territorio nacional a las 7.00 hora local y que se prolongará durante diez horas, hasta las 17.00, momento en el que se cerrará la votación para dar paso a un escrutinio que previsiblemente se extenderá por varios días.

La contienda se ha vuelto a dividir una vez más entre fujimorismo y antifujimorismo, las dos fuerzas que vienen chocando casi sin cesar en Perú desde 1990, con la balanza levemente a favor de los últimos en las tres últimas elecciones.

Ejército electoral de 100 mil fujimoristas

Fujimori lanzó en estas elecciones una campaña para reclutar a 100,000 voluntarios para “cuidar el voto” en las mesas electorales, ante la suspicacias que la candidata tiene sobre el sistema electoral, después de que no haya aceptado las dos últimas derrotas sufridas en 2016 y 2021 por apenas 40,000 votos de diferencia sobre sus rivales.

En la última de ellas, contra Castillo, la candidata llegó a denunciar sin pruebas sólidas un supuesto fraude en su contra e incluso, con el apoyo de otras fuerzas de derecha, trató infructuosamente de anular miles de votos para revertir la elección a su favor.

Todo hace indicar que ocurrirá una situación similar en esta definición entre Fujimori y Sánchez, que llegan al día decisivo sin que se pueda anticipar al ganador que obtendrá el derecho de gobernar el país por los siguientes cinco años (2026-2031).

Las votaciones también se celebran en el exterior, donde hay 1.2 millones de peruanos habilitados para votar que pueden ser clave para definir el signo de la contienda, concentrados principalmente en Buenos Aires (115,097), Santiago de Chile (113,887), Madrid (105,493) y Barcelona (79,606).