Trump asegura que Venezuela “ha liberado a muchos presos políticos”; Machado lo niega

Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha liberado a “muchos presos políticos”.

“Han acordado que van a dejar salir, creo que a la mayoría de ellos. Depende de lo que hayan hecho, pero han liberado, o mejor dicho, han liberado a muchos presos políticos en Venezuela”, destacó el republicano en conferencia de prensa.

El tema de las excarcelaciones en el país suramericano fue uno de los temas tratados en su comparecencia que tuvo en la Casa Blanca con motivo de su primer año de su segundo mandato.

Asimismo, alabó a la líder opositora María Corina Machado, por haberle regalado su medalla del Premio Nobel de la Paz y sugirió que podría “involucrarla” en la transición política en Venezuela.

“No han liberado a la mayoría de los presos políticos”: Machado

Horas antes y en visita a Washington, Machado denunció que el chavismo “ha manipulado la situación en el país y que “no es cierto que hayan liberado a la mayoría de presos políticos”.

A la salida de una reunión con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, la opositora venezolana lamentó que es una práctica habitual de las autoridades el anuncio de que “van a liberar a alguien y luego no ocurre, es una tortura diaria para los familiares que están esperando a que los liberen”.

Por su parte, la líder chavista ha asegurado que ya se han dado 406 excarcelaciones, pero no ha ofrecido una lista completa ni un desglose detallado de casos políticos y comunes.

Por su parte, distintas organizaciones humanitarias consideran que, aunque se diera por buena esta cifra de más de 400 presos políticos liberados, seguirían encarcelados alrededor del 90% de los entre 800 y 900 que se calculaban antes de la intervención de Estados Unidos del 3 de enero donde se capturó a Nicolás Maduro. (Con información de EFE)