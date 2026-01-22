¿Nicolás Maduro fue traicionado?: Delcy Rodríguez participó en la captura del presidente de Venezuela, según The Guardian

Delcy Rodríguez La presidenta interina de Venezuela habría estado en contacto con Estados Unidos a través de intermediarios.

Han pasado casi tres semanas desde que los Estados Unidos realizaron una operación militar en Venezuela en el palacio de Miraflores de Caracas, para capturar al presidente Nicolás Maduro, acusado de “narcoterrorismo”. Ahora, el periódico británico The Guardian, revela nuevos detalles de este evento, asegurando que la ahora presidenta interina, Delcy Rodríguez participó de forma crucial para facilitar a los norteamericanos la captura de Maduro.

¿Delcy Rodríguez fue cómplice de Estados Unidos en la captura de Nicolás Maduro?

De acuerdo con información de The Guardian, Delcy Rodríguez y su hermano estuvieron en comunicación con autoridades estadounidenses durante los meses previos a la intervención estadounidense a través de intermediarios. El rotativo británico asegura que ambos estuvieron de acuerdo previamente con las acciones del ejército norteamericano.

“Las comunicaciones entre funcionarios estadounidenses y Delcy Rodríguez , entonces vicepresidenta de Maduro, comenzaron en otoño y continuaron después de que Trump y Maduro mantuvieran una conversación telefónica crucial a finales de noviembre, según supo The Guardian, en la que Trump insistió en que Maduro abandonara Venezuela. Maduro rechazó la exigencia.

En diciembre, un estadounidense involucrado le dijo a The Guardian que Delcy Rodríguez le dijo al gobierno de Estados Unidos que estaba lista: “Delcy estaba informando: ‘Maduro tiene que irse’.”

De acuerdo con esta versión, Marco Rubio, secretario de estado de los Estados Unidos, aceptó trabajar con Delcy Rodríguez a pesar de su cercanía al régimen de Maduro debido a que era “la mejor manera” de efectuar las acciones con el menor desastre posible una vez que el presidente fuera derrocado y trabajaran en conjunto, tal como ha ocurrido recientemente.

También, otra versión de Reuters parece confirmar esta información, señalando que el presidente Trump declaró: “Hemos hablado con Delcy en varias ocasiones, está bien, ella lo entiende”, después de llevarse a Maduro.

¿Cómo ha sido la relación de Delcy Rodríguez con Donald Trump?

Desde el 3 de enero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una operación militar que culminó con la captura del entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa en Nueva York, la dinámica entre Washington y Caracas ha cambiado radicalmente. La Casa Blanca, bajo la administración de Donald Trump, reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela y ha buscado reanudar relaciones diplomáticas y económicas con el país sudamericano.

Además, Trump ha promovido acuerdos energéticos, incluyendo un importante suministro de petróleo venezolano a Estados Unidos, y ha calificado su comunicación con Rodríguez como “producto de una larga llamada” con una interlocutora con la que “se está trabajando muy bien”.

En los primeros días después de la captura de Maduro, Trump advirtió que Rodríguez tendría que cumplir con ciertas expectativas de cooperación o enfrentaría “consecuencias mayores” que las de Maduro si no se alineaba con las demandas de Washington.

Pese a estas advertencias iniciales, Rodríguez rápidamente adoptó un tono más conciliador, extendiendo una invitación formal a Estados Unidos para “trabajar juntos en una agenda de cooperación” orientada al desarrollo compartido y al restablecimiento de relaciones respetuosas entre ambos gobiernos.