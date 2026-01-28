Historia de “Baby Rider”: la influencer de 19 años asesinada durante las protestas en Irán (@baby.riderrrr - Efe)

Diana Bahadori, una joven iraní de 19 años de edad dedicada a la creación de contenido en redes sociales bajo el seudónimo Baby Rider, fue asesinada durante las manifestaciones en contra del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei.

Baby Rider, dedicada a compartir contenido sobre su estilo de vida como motociclista, perdió la vida tras recibir disparos de arma de fuego por parte de las fuerzas de seguridad en Gorgan, Irán, como resultado de la represión policial, de acuerdo con informes de organizaciones de derechos humanos como Grupo Hyrcani.





¿Qué le pasó a Baby Rider, la influencer de 19 años asesinada durante las protestas de Gorgan?

La noche del 8 de enero, en la ciudad de Gorgan, Irán, en un contexto de crisis social, durante las protestas civiles contra el líder supremo Ali Jamenei, Diana Bahadori recibió dos disparos mientras formaba parte de los contingentes de manifestantes.

De acuerdo con el Grupo Hyrcani, organización dedicada a la protección de los derechos humanos, el hecho ocurrió durante la intervención armada de las fuerzas de seguridad iraníes, tras la escalada de las protestas en el país asiático.

¿Quién era Baby Rider, influencer asesinada durante manifestaciones en Irán?

Diana Bahadori, mejor conocida en redes sociales como Baby Rider, era una creadora de contenido que poco a poco se posicionó como un símbolo de referencia para sectores juveniles que cuestionan las restricciones sociales, políticas y religiosas establecidas en Irán.

Baby Rider compartía imágenes sin portar el velo característico, cuyo uso es obligatorio de acuerdo con las normas del régimen islámico, lo que representaba una violación directa a las leyes del país.

En Instagram contaba con más de 200 mil seguidores y compartía videos conduciendo motocicletas a gran velocidad, una práctica considerada audaz y transgresora para una mujer dentro de la sociedad islámica.

El pasado 8 de enero, Diana Bahadori perdió la vida durante las manifestaciones iniciadas en diciembre, donde trabajadores exigían mejoras ante el aumento del costo de vida en Irán.

De acuerdo con la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, el saldo de personas asesinadas durante las manifestaciones asciende a 2,557 víctimas.





Familiares denuncian haber sido forzados a difundir una versión falsa sobre la muerte de Baby Rider

De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, tras el homicidio de la influencer, familiares habrían sido forzados por autoridades iraníes a emitir una versión falsa sobre la causa de su muerte.

La denuncia se remonta a un comunicado emitido por la familia, que, según organizaciones como Standard y el Grupo Hyrcani, habría sido una condición impuesta por autoridades iraníes para entregar el cuerpo de Diana Bahadori.

“El incidente de Diana se debió a un choque. Su familia se encuentra en profundo luto. Por favor, eviten crear rumores”, señalaba el comunicado difundido públicamente.



