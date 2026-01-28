¿Qué significa que un país no esté libre de sarampión y cuáles ya no están en esa categoría?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus comisiones regionales han anunciado cambios importantes en la situación del sarampión a nivel global, que marcan un retroceso en la lucha contra esta enfermedad altamente contagiosa pero evitable con vacunas.

¿Qué significa perder el estatus de “país libre de sarampión”?

Un país se considera libre de sarampión cuando ha interrumpido la transmisión local sostenida del virus durante al menos 12 meses consecutivos. No basta con no tener casos importados: para mantener este estatus, no puede haber cadenas de contagio continuas dentro del país. Cuando estas cadenas persisten por más de un año, la OMS deja de reconocer el estatus de eliminación. Este cambio refleja retrocesos en la vacunación, vigilancia epidemiológica y control de brotes.

Países que han perdido el estatus recientemente de “país libre de sarampión

Canadá

• Canadá perdió oficialmente su estatus de país libre de sarampión el 10 de noviembre de 2025, tras un brote que comenzó en octubre de 2024 y superó los 5 000 casos.

Europa y Asia Central

La OMS informó que varios países que antes habían logrado eliminar el sarampión ya no cumplen con los criterios epidemiológicos y por tanto han perdido este reconocimiento:

• España

• Reino Unido

• Austria

• Armenia

• Azerbaiyán

• Uzbekistán

Estos países registraron reintroducción o transmisión sostenida del virus debido a brotes y brechas en las coberturas de vacunación.

Otros países bajo observación

• Estados Unidos ha tenido un aumento histórico de casos en 2025, con brotes prolongados en varios estados. Si estas cadenas de transmisión continúan por 12 meses, podría perder su estatus de país libre de sarampión en 2026.

• México también enfrenta evaluación por transmisión continua y podría perder el certificado de país libre de sarampión en febrero de 2026 si no interrumpe estos casos.

¿Por qué ocurre este repunte?

Expertos en salud señalan varios factores que explican el regreso del sarampión en estos países:

• Disminución de la vacunación por debajo del 95 % necesario para lograr inmunidad comunitaria.

• Interrupciones en los servicios de salud tras la pandemia de COVID-19.

• Importación de casos desde regiones donde el virus todavía circula.

• Grupos poblacionales con baja cobertura de vacunación que facilitan la propagación local.

¿Es reversible la situación?

La pérdida del estatus de país libre de sarampión no es permanente. Si los países logran:

Aumentar y sostener altas coberturas de vacunación (≥95 %).

Detectar y responder rápidamente a nuevos casos.

Interrumpir la transmisión local por más de 12 meses.

Entonces pueden recuperar nuevamente el reconocimiento de eliminación por la OMS.

Conclusión

El sarampión, una enfermedad prevenible con vacunas seguras y efectivas, está resurgiendo en varios países que antes lo habían controlado completamente. La situación subraya la importancia de mantener altas coberturas de vacunación y sistemas de vigilancia robustos para proteger a las comunidades y evitar brotes que pongan en riesgo especialmente a niños y personas no inmunizadas.