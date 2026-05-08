EU alista más sanciones a Cuba, asegura Marco Rubio

Marco Rubio presenta a funcionarios del gobierno italiano proyectos de EU US Secretary of State Marco Rubio visits Italy (EFE)

Se avecinanb más sanciones — Contundente y sin darle vueltas al caso Cuba, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó este viernes a manera de advertencia, que se impondrán más sanciones al régimen de la isla tras las anunciadas este 7 de mayo contra el conglomerado militar cubano Gaesa.

El funcionario estadounidense resaltó en rueda de prensa en Roma tras su reunión con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que las sanciones van dirigidas contra “un holding creado por generales en Cuba que ha generado miles de millones de dólares en ingresos, ninguno de los cuales beneficia al pueblo cubano”.

Marco Rubio, de ascendencia cubana, subrayó que “ni un solo céntimo de ese dinero beneficia al pueblo cubano. Está el gobierno cubano, que tiene un presupuesto, y luego está esta empresa privada que tiene más dinero que el propio gobierno. Ni un solo centavo de esa empresa se destina a construir una sola carretera, un solo puente, ni a proporcionar un solo grano de arroz a un solo cubano, salvo a las personas que forman parte de Gaesa”, apuntó.

En la misma línea, el secretario de Estado estadounidense refirió que se está sancionado a “empresas que, básicamente, se están quedando con todo lo que genera dinero en Cuba y lo está metiendo ilegalmente en los bolsillos de unos pocos miembros del régimen. Así que no se trata de sanciones contra el pueblo cubano”.

Asimismo, reiteró que “se trata de una sanción contra esta empresa que está robando al pueblo cubano en beneficio de unos pocos”.Marco Rubio aseguró que no habló de ello durante la audiencia del jueves con el papa León XIV pero indicó que “por cierto, vamos a tomar más medidas”, ya que vendrán más sanciones.

El secretario de Estado de EU dijo que de lo que sí habló con el Pontífice es sobre las ayudas a Cuba y que la administración de Donald Trump proporcionó “6 millones de dólares en asistencia humanitaria distribuida por Cáritas, la agencia de la Iglesia católica”.

“Estamos dispuestos a hacer más. De hecho, hemos ofrecido al régimen 100 millones de dólares en ayuda humanitaria. Por desgracia, hasta ahora no han aceptado distribuirla para ayudar al pueblo de Cuba. Pensamos en ayuda para el huracán, pero es el régimen el que no lo acepta. Es el régimen el que se interpone en el camino”, señaló.

Estados Unidos “quiere ayudar a Cuba, que está sufriendo a causa de este régimen incompetente que ha destruido el país y la economía”, apuntó Marco Rubio.

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