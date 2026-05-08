EU ataca buques iraníes que intentaban violar el bloqueo en Ormuz

El Comando Central de EU se mantiene vigilante de que se cumpla el bloqueo al estrecho de Ormuz (Archivo/EFE)

Tensión EU-Irán — El Comando Central de Estados Unidos (Centcom), informó este viernes que sus fuerzas dejaron inoperativos dos petroleros iraníes sin carga antes de que entraran a un puerto de Irán en el golfo de Omán, tras una noche en la que Washington y Teherán intercambiaron ataques en el estrecho de Ormuz, en el incidente más grave desde el inicio de la tregua del 8 de abril.

La fuente estadounidense señaló que las embarcaciones intentaban entrar en un puerto iraní en violación del bloqueo impuesto por Washington, por lo que tuvieron que actuar.Como parte de la operación, un avión de la Marina estadounidense desplegado desde el portaaviones USS George H. W. Bush, disparó municiones de precisión contra las chimeneas de ambos buques, dejándolos inutilizados y evitando su entrada en el puerto de Irán.El Ejército estadounidense informó también que el miércoles disparó e inutilizó otro petrolero iraní cuando se dirigía hacia un puerto en el mismo corredor marítimo.

En la misma línea precisó que las tres embarcaciones ya no se encuentran en tránsito hacia Irán y aseguró que continúa la aplicación estricta del bloqueo marítimo.

“Las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio siguen comprometidas con la plena aplicación del bloqueo a los buques que entren o salgan de Irán”, afirmó en un comunicado el comandante del Centcom, almirante Brad Cooper.

El Centcom informó más temprano de que había bloqueado la entrada y salida de 73 embarcaciones comerciales en puertos iraníes con capacidad para transportar más de 166 millones de barriles de petróleo iraní, valorados en más de 13,000 millones de dólares.

Este viernes el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que espera a lo largo del día una respuesta iraní sobre unas negociaciones “serias” de un acuerdo de paz.

“Deberíamos saber algo hoy. Quiero decir, estamos esperando su respuesta. Veremos qué implica la respuesta. La esperanza es que sea algo que pueda ponernos en un proceso serio de negociación”, afirmó en una rueda de prensa tras reunirse en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Según los datos divulgados por la mañana por Centcom, con sede en Florida, más de 50 embarcaciones han sido redirigidas para garantizar el cumplimiento del bloqueo, mientras que esos 73 buques cisterna permanecen sin poder transportar el petróleo.

Para ejecutar la operación, Estados Unidos señaló que mantiene desplegados más de 15.000 soldados, más de 200 aeronaves y más de 20 buques de guerra.

Entre los recursos utilizados figuran portaaviones, destructores con misiles guiados, aeronaves de vigilancia y reconocimiento, aviones de combate, buques anfibios y aeronaves no tripuladas.

Este viernes se cumple un mes del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, en un contexto marcado por las tensiones repentinas de la víspera en el estrecho de Ormuz, donde ambas partes intercambiaron ataques recíprocos.

Por su parte, el gobierno de Irán condenó los ataques de Estados Unidos contra varios puntos de su costa anoche, una acción que calificó de no provocada y una violación del alto el fuego.

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