La Cruz Roja: ¿Puede un símbolo ser realmente universal?

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)

Ginebra, 1863. En una Europa marcada por las guerras constantes, un empresario suizo de nombre Henry Dunant quedó profundamente impactado tras presenciar el abandono de miles de soldados heridos en el campo de batalla de Solferino. Si bien él no era un médico militar, una idea no dejaba de rondar por su cabeza: incluso en tiempos de guerra debería existir un límite.

De esa experiencia nace el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), creado para poder proteger y asistir a las víctimas en los conflictos armados de manera neutral, imparcial e independiente. Pero además del concepto de la organización también tenían que crear un símbolo universal que protegiera la vida en medio de la violencia. Este pensamiento es en parte, lo que se inscribe dentro del llamado Derecho Internacional Humanitario (DIH), que es a grandes rasgos un conjunto de normas que buscan limitar los efectos de los conflictos armados y proteger a quienes no participan en ellos.

El símbolo elegido parecía incuestionable. El concepto era muy sencillo: una Cruz Roja sobre un fondo blanco, lo que representaría una inversión de los colores de la bandera suiza, en honor al país donde nació el CICR, y que fue pensado como gesto de neutralidad y de reconocimiento inmediato, inequívoco. Esta bandera no tenía ninguna intención religiosa, pero como sus creadores se darían cuenta más tarde, los símbolos no pertenecen a quienes los diseñan sino a quién los interpreta.

Primeros cuestionamientos: Religión vs Universalidad

En el siglo XIX durante la Guerra Ruso-Turca, el imperio otomano habría sido el primero en rechazar el símbolo de la Cruz, ya que para sus soldados no era un signo neutro sino una referencia directa al cristianismo, por lo que decidieron adoptar una media luna roja.

Mientras que esta decisión resolvió un problema religioso abrió un debate más complejo, pues el mundo acababa de aceptar que un símbolo humanitario podía no ser universal.

Desde entonces ambos emblemas coexistieron bajo el mismo marco legal, el de los Convenios de Ginebra. En teoría ambos eran iguales y representaban lo mismo, sin embargo, en la práctica cargaban con siglos de historia, religión e identidad. Esto evidenció ante el mundo una paradoja, pues el símbolo que fue creado para unir, comenzó a reflejar las fracturas y diferencias de un mundo multicultural.

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) Celebración del 50º aniversario de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja en Ginebra, Suiza, el 4 de abril de 1969 (Archives CICR (DR)/ZBINDEN, Jean)

El dilema del símbolo

Así fue cómo, durante décadas, el movimiento enfrentó un dilema: ¿Hasta dónde puede adaptarse un símbolo sin perder su fuerza?, pues la decisión de diseño no solo es estética, dentro de un verdadero campo de batalla, la claridad no es un lujo, es una condición de supervivencia. Este emblema tenía que estar diseñado para ser visto a la distancia, entendido en segundos y sobre todo respetado sin duda.

El permitir que cada cultura adoptara su propio signo podría parecer la solución más rápida, sencilla e incluyente, sin embargo, en la práctica implicaba un riesgo aún mayor pues la proliferación de distintos símbolos podría diluir su significado.

Aunque por algún tiempo coexistieron estas dos figuras en representación de la institución, hubo un tercer caso que llegó para tensar todavía más la discusión. La organización humanitaria utilizó durante años la Estrella de David Roja en Israel, el cual fue un símbolo no reconocido oficialmente por el movimiento internacional, esto debido a la preocupación estructural de aceptar un nuevo emblema que abriría la puerta a muchos más.

El caso iraní reforzó este temor, pues durante décadas, Irán utilizó el emblema del León y Sol rojos —hoy en desuso— que fue clave para entender la postura del movimiento. No se trataba solo de aceptar o rechazar símbolos, sino de evitar un efecto dominó en el que si cada país incorporaba su propio referente cultural, religioso o nacional, el sistema perdería coherencia. La preocupación no era estética, sino operativa. Si todo es distintivo, al mismo tiempo nada lo es, y en un contexto de guerra la ambigüedad puede ser letal.

Una nueva ventana a la neutralidad

Para 2005 y con la adopción del Protocolo III de los Convenios de Ginebra, se creó el llamado Cristal Rojo. Este consistía en un rombo rojo sobre fondo blanco, sin referencias religiosas y sin anclajes culturales evidentes. El nuevo símbolo no sustituye ni a la cruz ni a la media luna, más bien las acompaña e induce a una tercera vía: la neutralidad diseñada desde cero.

El Cristal Rojo representa en muchos sentidos un gesto profundamente contemporáneo, puesto que reconoce que la neutralidad no es un punto de partida, sino algo que se construye. Habla de que no basta con declarar que un símbolo sea laico para que este lo sea sino hay que hacerlo perceptible como tal en distintos contextos culturales.

Gracias a este nuevo emblema, Israel se puede integrar plenamente al sistema internacional, y su símbolo se puede colocar dentro del cristal en contextos específicos mientras que hacia el exterior se mantiene una imagen neutral. Es decir que no se elimina la identidad sino que se encuadra.

Cabe la aclaración de que, a pesar de su carga simbólica y su valor diplomático, el Cristal Rojo no se ha convertido en el emblema dominante. En la práctica, la mayoría de las operaciones humanitarias siguen utilizando la cruz o la media luna, que están profundamente arraigadas y son ampliamente reconocidas en sus respectivos contextos. El cristal funciona más como una herramienta disponible que como un estándar global y se utiliza en situaciones específicas donde la neutralidad puede ponerse en duda o donde los otros símbolos generan fricción. Su existencia no reemplaza, sino que amplía el sistema.

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) Jefe de la subdelegación del CICR en Tel Aviv, visita el lugar de un ataque con misiles, usando la Estrella de David Roja (CICR/RYAN, Stephen)

El diseño no como estética sino diplomacia

Entonces el problema deja de ser únicamente político y se vuelve visual. En términos de diseño de información, la cruz y la media luna son formas con carga simbólica que remiten a tradiciones, activan lecturas culturales, y nunca son completamente neutras. El cristal, en cambio, opera como una forma pura. No busca representar algo, sino evitar hacerlo. Más que un símbolo, es un contenedor cuya fuerza no está en lo que dice, sino en todo lo que decide no decir.

Lo que pone en juego este símbolo no es menor pues en un conflicto armado habla de protección. Tiene que comunicar sin palabras que este es un espacio neutro en donde se prioriza la vida sobre cualquier otra cosa.

Pero incluso el cristal rojo tiene sus limitaciones, pues ningún símbolo puede escapar por completo a la interpretación ya que, en términos estrictos la neutralidad no existe, es más bien una idea que se negocia constantemente entre las culturas, percepciones y momentos históricos.

La historia de la Cruz Roja no es la de un cambio de imagen sino la de una búsqueda persistente por diseñar algo que todos puedan reconocer incluso cuando no todos la miran desde el mismo lugar y contexto.

Para 2026 el mundo parece igual de fragmentado que en ese lejano 1863 (hace ya 163 años), y por lo tanto los esfuerzos para combatir estas divisiones siguen siendo urgentes. En este contexto, el acierto del Cristal Rojo no radica en borrar las diferencias sino en crear un espacio donde puedan converger, al tiempo que la identidad primaria de la institución, pueda mantener los principios con los que fue creada: “Tutti fratelli” (Todos hermanos).