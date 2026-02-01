Caso Epstein sigue “embarrando” a figuras del poder global: Elon Musk y expríncipe Andrés entre los implicados

Nuevos archivos del caso Epstein han salido a la luz Fotoarte: La Crónica

Una vez más, los documentos relacionados con la red del financista convicto Jeffrey Epstein siguen arrojando más y más detalles sobre las personalidades del ámbito político que están implicadas en la escandalosa red de trata disfrazada de isla paradisiaca.

En los últimos días, diversos medios internacionales han difundido archivos oficiales e información que vuelve a colocar en el centro del escrutinio público al expríncipe Andrés de Inglaterra, mientras que también se han revelado correos que mencionan a figuras como Elon Musk y otros líderes globales en contextos relacionados con Epstein y su entorno.

Acusaciones contra el expríncipe Andrés

La historia del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III del Reino Unido, ha sido una de las más polémicas ligadas al caso Epstein. El giro en la historia se dio gracias al testimonio de una mujer afirma que en 2010 fue enviada al Reino Unido para encontrarse sexualmente con Andrés en su residencia del Royal Lodge, en el castillo de Windsor.

De acuerdo con las declaraciones oficiales del abogado de la mujer, Brad Edwards, ella tenía 20 años en ese momento; pasó la noche con el príncipe y al día siguiente fue acompañada a tomar té en el Palacio de Buckingham, un detalle que se intentó verificar sin éxito debido a la falta de registros públicos.

Cabe destacar que otra de las víctimas responde al nombre de Virginia Giuffre, quien aseguró con lujo de detalles que, cuando tenía 17 años, Andrés tuvo sexo con ella en al menos tres ocasiones y tres lugares diferentes, con intermediación de Epstein.

Pese a que Andrés siempre ha negado las acusaciones, la acumulación de nuevas pruebas y documentos ha llevado a que la Casa Real británica lo despojara de sus títulos y le retirara sus residencias oficiales, así como a un creciente llamado político para que testifique ante las autoridades estadounidenses

La polémica no se limita únicamente al ámbito británico. Estas nuevas publicaciones de archivos muestran que el alcance de Epstein fue amplio, con interacciones también documentadas con líderes empresariales y figuras de alto perfil.

Elon Musk y otros nombres de esta investigación

Asimismo, entre los documentos recientemente publicados aparecen correos electrónicos entre Elon Musk, fundador de Tesla y de X, y Jeffrey Epstein fechados alrededor de 2012 y 2013. En ellos, Musk aparentemente coordinaba con Epstein una posible visita a su isla privada en el Caribe, lugar que ha sido citado repetidamente como un epicentro de abuso y tráfico sexual mientras Epstein estaba aún bajo observación judicial.

Un intercambio en particular incluye preguntas sobre cuál sería “la fiesta más salvaje en la isla” y menciona planes de viaje junto a su entonces esposa, lo que ha contrariado declaraciones públicas previas de Musk negando haber estado en la isla.

En un mensaje anterior, Epstein preguntaba cuántas personas serían para preparar el helicóptero a la isla, a lo que Musk repondía que solo “Talulah y yo”, en referencia a Talulah Riley, actriz y escritora británica que se casó con el magnate en dos ocasiones.

Además, otros nombres mencionados en estos registros incluyen altos ejecutivos, magnates y políticos, como el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el copropietario de los New York Giants, Steve Tisch; la figura de los deportes es Casey Wasserman, presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028;

No obstante, el nombre de Donald Trump sigue figurando en dichos documentos, en los que se incluye una lista de denuncias contra el presidente Donald Trump que fue recopilada por el FBI el año pasado y que no aporta pruebas que las corroboren.

En dicho listado se recopilan, al menos, doce denuncias que fueron recibidas por la agencia y señalan al mandatario de cometer abuso sexual en Mar-a-Lago contra menores de edad junto a Epstein y su cómplice y pareja sentimental, Ghislaine Maxwell.

Reacciones antes las nuevas revelaciones

La reciente ola de revelaciones ha generado respuestas tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha pedido públicamente que quien tenga información relevante coopere con las investigaciones, incluidas aquellas personas como el expríncipe Andrés, que podrían aportar datos cruciales.

Mientras tanto, en Estados Unidos, diversos paneles legislativos han exigido la comparecencia de figuras señaladas en los documentos para aclarar el alcance de su conocimiento y posibles implicaciones legales, en un esfuerzo por priorizar a las víctimas y restituir la confianza en el sistema de justicia (con información de EFE).