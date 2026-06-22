Tres muertos, entre ellos un policía, en un tiroteo en Montreal, Canadá

Tiroteo en Canadá (Especial)

Tres personas murieron este lunes, entre ellas un agente de policía, en un tiroteo registrado en el barrio de Côte-des-Neiges, en Montreal, Canadá, lo que obligó a las autoridades a solicitar a los residentes a que se refugiaran en sus casa, así lo informaron autoridades locales.

La Policía de Montreal indicó que las víctimas mortales son un agente, un civil y el sospechoso del ataque. Otro agente, una mujer que había sido trasladada en estado crítico, se encuentra estable, según indicó el jefe policial, Fady Dagher, quien aseguró que la “amenaza inmediata” fue neutralizada y que no se busca a ningún otro sospechoso.

Asimismo, anunció que, aunque en los primeros momentos algunos agentes en el lufar hablaron de la búsqueda de un posible segundo sospechoso, las autoridades confirmaron después que había solo un tirador implicado en el incidente.

Según declaraciones de las autoridades, los agentes de la Policía acudieron hacia las 11:35 hora local al hotel Hilton Garden Inn después de recibir una llamada de emergencia. Dagher agregó que, al llegar al lugar, fueron recibidos a tiros.

La operación policial provocó el cierre de calles y las autoridades pidieron a los vecinos que permanecieran en el interior de sus viviendas, cerraran las puertas y se alejaran de las ventanas.

La orden de refugio fue levantada horas después. una vez que la Policía informó que la amenaza inmediata para la población ya no existía.

El jefe de la Policía de Montreal calificó lo ocurrido de “tragedia” y “pesadilla”, al mismo tiempo que elogió el trabajo de los agentes, de quienes destacó que arriesgan sus vidas en el cumplimiento de su deber.

La primera ministra de Quebec, Christine Fréchette, se declaró “profundamente conmocionada” por los hechos y afirmó que actos de este tipo “no tienen cabida” en la provincia. Por su parte, la alcaldesa de Montreal, Soraya Martínez Ferrada, expresó sus condolencias a la familia, amigos y a los compañeros del policía fallecido.

Las autoridades canadienses no revelaron ni la identidad del atacante ni los posibles motivos del tiroteo. (Con información de EFE)