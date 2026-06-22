Fujimori tiende la mano a Sheinbaum: “La amistad con México se deben priorizar más allá de las diferencias”

Relaciones México-Perú La candidata derechista Keiko Fujimori lidera el escrutinio en su fase final

La candidata derechista Keiko Fujimori, quien encabeza la votación de las elecciones presidenciales del pasado 7 de junio en Perú, afirmó este lunes que los lazos de amistad de su país con México “se deben priorizar más allá de las diferencias” ideológicas que llevaron a la ruptura de las relaciones bilaterales, durante el mandato de Dina Boluarte.

“El ánimo del Perú para el próximo quinquenio será fortalecer los lazos de amistad y cooperación con todos los países, más allá de las posturas que puedan separarnos”, declaró Fujimori a periodistas.

En el caso específico de México, la líder del partido Fuerza Popular recordó que ambos países forman parte de la Alianza del Pacífico y remarcó que “hay lazos amistad que se deben priorizar más allá de las diferencias”.

Sin relaciones desde noviembre

Perú rompió relaciones diplomáticas con México en noviembre de 2025, tras la decisión del gobierno mexicano de conceder asilo político a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, quien estaba siendo procesada por el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, de diciembre de 2022.

Las relaciones bilaterales se vieron seriamente afectadas desde la destitución y encarcelamiento de Castillo, cuya actuación fue defendida en numerosas ocasionas tanto por el anterior presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, como por la actual mandataria, Claudia Sheinbaum.

Las autoridades peruanas señalaron que esa posición implicó una intervención en asuntos internos y recordaron que Castillo era procesado por un intento de golpe de Estado, por el que finalmente recibió una condena a 11 años y 5 meses de prisión, al igual que Betssy Chávez.

En abril pasado, Sheinbaum afirmó que en ese momento no existían posibilidades de retomar las relaciones diplomáticas con Perú, pese a que esperaban una posición distinta del actual mandatario interino, José María Balcázar, e iba a esperar al resultado de las elecciones en el país suramericano.

La gobernante recordó que fue el gobierno de Perú el que rompió el vínculo bilateral, aunque remarcó que la relación “con el pueblo peruano, esa continuará siempre”.

Sheinbaum reiteró además su respaldo a Castillo, a quien considera víctima de un proceso irregular e insistió en que su Gobierno desea que el exmandatario sea “liberado”, a pesar de lo cual rechazó cualquier acusación de intervención en procesos políticos extranjeros.

Juntos en la Alianza del Pacífico

Perú y México han mantenido históricamente relaciones diplomáticas y comerciales relevantes en la región y ambos países forman parte de mecanismos de integración regional como la Alianza del Pacífico, aunque la cooperación bilateral se vio limitada desde la crisis política peruana de finales de 2022 (con información de EFE).