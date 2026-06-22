Tragedia en India: incendio en escuela de Lucknow deja al menos 14 estudiantes muertos

Incendio en la India deja 14 muertos Fotos: Vía redes sociales

Una tragedia ocurrió la tarde de este lunes 22 de junio en el centro de estudios Luckdown, ubicado en un complejo al norte de la India, luego de que un voraz incendio consumiera parte de un edificio comercial, el cual también albergaba una escuela de animación. Hasta el momento, se sabe que hay 14 personas fallecidas debido al accidente.

El incendio se registró en la zona de Aliganj, uno de los sectores más concurridos de la capital del estado de Uttar Pradesh. Según las autoridades, las llamas comenzaron alrededor de las 15:00 horas (tiempo local de la India) y se propagaron rápidamente por el inmueble de tres niveles, atrapando a decenas de personas en su interior.

Estudiantes quedaron atrapados entre el humo y las llamas

El edificio albergaba diversos negocios, entre ellos una tienda de mascotas y una clínica veterinaria en los primeros niveles, mientras que en los pisos de arriba operaban un centro de estudios y un instituto de animación en los cuales asistían jóvenes estudiantes.

Testigos relataron que el fuego avanzó con tal rapidez que muchos alumnos quedaron atrapados entre el humo y el calor, sin encontrar una ruta de salida eficaza. La desesperación llevó a varios de ellos a tomar una decisión de arrojarse desde las ventanas, balcones e incluso desde el primer piso para intentar sobrevivir.

Incendio en la India deja como saldo 14 fallecidos Foto: vía redes sociales

Videos difundidos en redes sociales muestran escenas de pánico. Se observa a jóvenes colgándose de las ventanas mientras personas en la calle intentan ayudarlos a descender antes de que las llamas alcancen el lugar donde se encontraban. Algunos sufrieron fracturas debido a la caída.

En este sentido, las autoridades médicas informaron que decenas de personas fueron trasladadas a hospitales de Lucknow. Entre los lesionados se encuentran estudiantes que sufrieron fracturas y lesiones en la espalda después de lanzarse desde el inmueble para escapar del fuego.

Las autoridades investigan qué provocó el incendio

Hasta el momento, las autoridades de Uttar Pradesh no han confirmado la causa del siniestro. Sin embargo, las primeras versiones apuntan a que el fuego pudo haberse originado en una de las áreas comerciales del edificio antes de extenderse rápidamente hacia los pisos superiores.

El primer ministro de India, Narendra Modi, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y anunció apoyos económicos para los familiares de las personas fallecidas y para los heridos.