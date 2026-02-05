Díaz-Canel pone a Cuba en Estado de Guerra: “No hay petróleo desde diciembre; se vienen tiempos muy difíciles”

Cuba, al borde del colapso El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se dirige este jueves a la nación para anunciar que el país debe prepararse para la guerra y para resistir el bloqueo de combustible (Presidencia de Cuba/EFE)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se dirigió este jueves a la nación para anunciar que tiende la mano a un diálogo con Estados Unidos, pero que hay que estar preparados para la guerra, incluso en tiempos “muy difíciles” como el que está atravesando la isla por el “desabasto agudo de combustible”, ya que aseguró que la isla no recibe petróleo desde diciembre.

“Es un deber soberano ante una agresión prepararnos para la defensa”, puntualizó Díaz-Canel en una comparecencia televisiva con medios estatales cubanos y algunos extranjeros seleccionados.

El Consejo de Defensa Nacional del régimen castrista aprobó “planes y medidas” para dar paso “al Estado de Guerra” tras el ataque de EU a Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro y la muerte de 32 cubanos de su guardia pretoriana, y tras el embargo petrolero total decretado por Donald Trump.

“Todo nuestro sistema defensivo territorial se está preparando en estos momentos para enfrentar una agresión”, declaró y recordó que “la doctrina de nuestro país es la concepción de la guerra de todo el pueblo”.

El concepto de la Guerra de todo el Pueblo es una estrategia impulsada en los años ochenta por el entonces presidente Fidel Castro y se basa en la movilización general de la población cubana para enfrentar una posible agresión externa en la que no se contempla repeler una potencial invasión, sino hacer insostenible una ocupación.

“Quieren asfixiarnos completamente. Si no resistimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a rendir?“, se preguntó Díaz-Canel, en un inusual mensaje a la nación en el que admitió que el país está cerca del colapso por falta de combustible.

Volver a la “tracción animal” y cocinar con carbón

Resaltó que el "bloqueo energético" de EU va a suponer “afectar la transportación de alimentos, la producción de alimentos, el transporte público, el funcionamiento de los hospitales, de instituciones de todo tipo, de las escuelas, la producción de la economía, el turismo...“.

Ante ese escenario, el mandatario añadió que el Gobierno adoptó una serie de medidas de emergencia que retoma como referencia las "indicaciones" de Fidel Castro durante el llamado Periodo Especial, por la depresión que supuso para la isla la caída del bloque soviético.

Díaz-Canel retomó el concepto de la "opción cero“, el plan de supervivencia planteado en los noventa ante el escenario de "cero petróleo“. Éste implicaba un racionamiento extremo, autosuficiencia alimentaria, el uso de tracción animal, carbón vegetal para cocinar y transporte no motorizado, entre otras medidas.

El presidente cubano adelantó que “en los próximos días” se darán a conocer “más detalles del contenido de las medidas" y anunció que su gobierno seguirá buscando petróleo en el exterior, sin mencionar a ningún país en concreto ni los aranceles que pesan al país que envíe petróleo a Cuba.

“Aunque haya bloqueo energético, nosotros no renunciamos a recibir combustible en nuestro país. Estamos haciendo todas las gestiones para que el país pueda tener de nuevo ingresos de combustible o abasto de combustible“, remarcó.

Diálogo, con el agua al cuello

Pese a que Díaz-Canel condenó “que una potencia asuma una política tan agresiva y tan criminal hacia un país pequeño”, tendió la mano a un diálogo con Estados Unidos.

“Estamos dispuestos a dialogar sobre cualquier tema para construir una relación entre vecinos civilizada y de beneficio mutuo”, declaró, aunque luego sugirió que no de cualquier tema, ya que no está sobre la mesa un cambio de régimen de partido único a uno democrático, ni tampoco habló de la liberación de presos políticos.

“Podemos hablar de temas migratorios, de seguridad, de la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo, medioambientales, la colaboración científica…“, enumeró.

Ya el pasado 12 de enero, en una publicación en X, el mandatario cubano aseguró que el Gobierno está dispuesto a “sostener un diálogo serio y responsable" sobre “bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de Derecho Internacional, beneficio recíproco, sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia"