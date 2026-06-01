Mes del Orgullo 2026: ¿Por qué se celebra cada año en junio y cuál es el origen de la marcha?

Mes del Orgullo 2026 Cada junio, miles de personas participan en actividades que celebran la diversidad sexual y de género alrededor del mundo. (Galo Cañas Rodríguez)

Año con año, junio enmarca la celebración del Orgullo LGBTIQ+, una época que recuerda la lucha y resistencia de la diversidad sexual, así como los avances logrados en materia de derechos y reconocimiento social.

Aunque el Día Internacional del Orgullo se conmemora el 28, el movimiento da cuenta de su importancia a través de actividades de visibilización y concientización durante todo el mes de junio.

¿Por qué junio es el Mes del Orgullo?

Su origen tiene lugar en el año de 1969 en Greenwich Village, Nueva York. En la década de 60’s, a pesar de existir algunos indicios de avances en pro a la diversidad sexual, aún existían muchos estigmas en la mayoría de la población. En esos años, la homosexualidad estaba clasificada clínicamente como un ‘trastorno mental’. Asimismo, existían multiples leyes a lo largo de país que prohibían sostener relaciones con personas del mismo sexo.

Una redada en el bar The Stonewall Inn el 28 de junio de 1969 en la Gran Manzana fue el parteaguas para que la historia comenzará a tomar otro rumbo. Este club, que operaba bajo las sombras para ser un refugio para la comunidad gay, confrontó a las autoridades neoyorquinas demostrando su hartazgo ante la represión.

A partir de ese momento, tuvieron lugar múltiples movilizaciones y enfrentamientos por varios días, poniendo en el centro de la conversación el respeto por la diversidad sexual.

Un año más tarde y para conmemorar los hechos derivados de la redada en The Stonewall Inn, se realizó la primera Marcha del Orgullo.

El uso de la palabra Orgullo surge como una imposición ante los estigmas que catalogan la orientación sexual “fuera del canon” como algo de qué avergonzarse.

Mes del Orgullo en México

En territorio mexicano, la primera Marcha del Orgullo tuvo lugar durante las movilizaciones conmemorativas por el aniversario de la Revolución Cubana en la Ciudad de México en el año 1979. Representada por el Frente de Liberación Homosexual en México, el movimiento buscaba seguir los pasos de Estados Unidos hacia la dignificación de la comunidad LGBTIQ+.