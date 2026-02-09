El régimen chavista detiene a líder venezolano poco después de ponerlo en libertad

Represión en Venezuela El opositor Juan Pablo Guanipa sostiene una bandera de Venezuela en una manifestación el domingo, en Caracas (Ronald Pena R/EFE)

La represión en Venezuela regresó en plena ola de excarcelaciones. Pocas horas después de haber sido liberado el máximo dirigente antichavista, Juan Pablo Guanipa, en prisión desde hacía ocho meses, su hijo Ramón denunció que desconoce el paradero de su padre luego de que “hombres no identificados” se lo llevaran la noche del domingo y de que la Fiscalía anunciara que solicitó la revocación de la medida de excarcelación por un régimen de arresto domiciliario.

“Hasta ahora no tenemos información oficial de su paradero”, señaló Guanipa en una rueda de prensa en la sede del partido Primero Justicia (PJ) en Caracas, el partido de María Corina Machado, por lo que exigió una fe de vida de su padre.

El líder antichavista, mano derecha de la premio Nobel de la Paz, fue excarcelado la tarde del domingo junto a otro grupo de opositore. Tras esto, el opositor encabezó junto a otros activistas políticos una caravana de motocicletas y automóviles que se dirigieron a varias cárceles para apoyar a los familiares de presos políticos y, horas después, volvió a ser detenido.

Ramón Guanipa indicó que alrededor de las 23:45 hora local hombres no identificados, sin uniforme y portando armas largas se llevaron a su padre luego de que interceptaran y golpearan el vehículo en el que se trasladaba junto a otro grupo de personas.

“Ante la agresividad de estas personas, mi padre decidió bajarse y ellos se lo llevaron”, relató.

“Mi padre no cometió ningún delito ni ninguna violación a sus medidas cautelares. Yo tengo la boleta de excarcelación de mi padre que indica claramente que las únicas condiciones que tenía era la presentación cada 30 días ante el tribunal y prohibición de salida del país”, añadió el hijo de Guanipa.

La Fiscalía no presenta pruebas

El Ministerio Público venezolano informó este lunes, a través de un comunicado, que solicitó ante un tribunal revocar “la medida cautelar (excarcelación) acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa” por, supuestamente, “haberse verificado el incumplimiento de las condiciones” impuestas por las autoridades judiciales.

La institución declaró que pidió que el exdiputado pase “a un régimen de detención domiciliaria”.

Por su parte, el abogado de Guanipa, Joel García, criticó que la Fiscalía no identifique en su comunicado qué condición incumplió el dirigente político, cuándo ocurrió ni cómo se verificó.

“Declarar ante medios o acompañar a familiares no viola ninguna medida cautelar, porque el tribunal no impuso restricciones de expresión, reunión o participación pública. Convertir derechos constitucionales en ‘incumplimientos’ es jurídicamente improcedente”, subrayó el abogado en una publicación en X.