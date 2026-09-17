Rusia celebra primeras elecciones desde la guerra, con la victoria cantada del partido de Putin

Primeras elecciones rusas en guerra Un ruso camina junto a un cartel electoral; al fondo la Duma de Moscú, sede del parlamento sometido a las urnas (MAXIM SHIPENKOV/EFE)

Más de 111 millones de rusos que viven en el país más grande del mundo están convocados a las elecciones parlamentarias de este viernes, con la única certeza de que al final todos estarán dominados por el mismo hombre desde hace dos décadas: el presidente Vladimir Putin.

Los colegios electorales abrieron este viernes a las 08:00 hora local (jueves en la Rusia europea) en la península de Kamchatka y el distrito autónomo de Chukotka, las regiones más orientales de Rusia, en los primeros comicios legislativos de la guerra.

Los rusos que viven en esas regiones comenzaron a votar nueve horas antes de que lo hagan los habitantes de Moscú. Por su parte, los de las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Rusia en 2022 —Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia—, que votan por primera vez para elegir a diputados para la Duma, comenzaron a votar por adelantado el 8 de septiembre por motivos de seguridad.

Votar para ganar la guerra: Putin

Putin, sobre quien pesa una orden de arresto internacional por crímenes de guerra, llamó a los rusos a votar para contribuir a la victoria en la “operación especial” en Ucrania, la cual apoyan abiertamente los diez partidos que están en las papeletas, y rechaza el único que convenientemente quedó proscrito por el Tribunal Supremo ruso, Yábloko.

El partido del Kremlin, Rusia Unida, intentará revalidar la mayoría constitucional que logró en 2016, para lo que le conviene una baja participación entre los partidarios de la paz.

Un 59 % de los rusos aboga por el cese de los combates y el inicio de negociaciones de paz, según una encuesta del Centro Levada, pero el Kremlin se niega a declarar un alto el fuego y la mayoría de formaciones no se atreve a llevarle la contraria a Putin, mostrando su apoyo al conflicto.

Los sondeos independientes otorgan al partido de Putin apenas un 25 % de los votos, pero los analistas fuera de Rusia aseguran que el instituto electoral le dará en torno al 50 % de los votos para que siga siendo la bancada mayoritaria, acompañada de pequeños partidos sumisos.

Se espera que otros tres o cuatro partidos accedan al arco parlamentario, liderados por los comunistas, quienes han criticado el voto electrónico al considerarlo una herramienta de manipulación.

Rusos y ucranianos no han acordado ninguna tregua —sí lo hicieron para la reciente visita a ambas capitales de los emisarios de EU—, por lo que no se descartan ataques durante las próximas 72 horas.