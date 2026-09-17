¿Cómo es el Leopardus tilcayo?: la nueva especie de gato descubierta en los últimos 100 años y documentada en Bolivia

Descubren en Bolivia una nueva especie de felino, la primera en más de un siglo AME8389. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 17/09/2026.- Fotografía cedida por Fernando Faciole/National Geogrpahic que muestra una nueva especie de felino silvestre. La especie, bautizada como Leopardus tilcayo o gato tilcayo, fue identificada mediante el análisis de ADN de ejemplares históricos conservados en museos y de muestras de animales vivos, de acuerdo con National Geographic. EFE/ Fernando Faciole/National Geogrpahic /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) (Fernando Faciole/National Geogrpahic/EFE)

El Leopardus tilcayo fue descubierto en los bosques nublados de los Yungas en Bolivia y es la primer nueva especie de felino en cien años; conoce su hallazgo y características. — La biología ha dado con un descubrimiento histórico revelado este jueves 17 de septiembre de 2026. Se trata del descubrimiento del Leopardus tilcayo, nombre científico que deriva del apodo “tilcayo” con el que la comunidad local se dirigía a esta clase de gato salvaje; este hallazgo marca la primera nueva especie de felino en cien años, según lo confirmó el ADN del ejemplar.

El descubrimiento derivó de la investigación del pequeño “Tigrino”, el cual llegó al refugio de vida silvestre Senda Verde tras ser encontrado —cuando era una críoa— por un habitante de la zona, quien creyó que se trataba de un gato casero abandonado.

Descubrimiento del Leopardus tilcayo: ¿cómo fue y cuáles son sus caracerísticas?

De acuerdo con la descripción científica publicada por la revista Current Biology este jueves 17 de septiembre 2026, el Leopardus tilcayo es más pequeño que un gato doméstico al contar con una medida de aproximadamente 45 a 46 centímetros de cuerpo, mientras que su peso registrado fue de 1.3 a 1.4 kilogramos.

Esta nueva especia de felino descubierta y estudiada por los investigadores Eduardo Eizirik, Jonas Lescoart y la bióloga boliviana Paola Nogales Ascarrunz, se caracteriza por tener un dorso de color marrón claro, más oscuro a lo largo de la cresta medio-dorsal y más pálido hacia las extremidades. Mientras que su pelaje destaca por rosetas relativamente grandes, irregulares, de color marrón oscuro a negro, en su mayoría abiertas o parcialmente cerradas.

New cat alert! A call from a wildlife sanctuary about a "weird cat" has led to the first new cat species discovered in over 100 years in Bolivia’s Yungas forest ecoregion. Learn more about this feline surprise: https://t.co/crffXvPqH4 pic.twitter.com/USo7rI3Y5q — National Geographic (@NatGeo) September 17, 2026

Hasta el momento, no hay información específica sobre los hábitos del felino, ya que el Leopardus tilcayo se mantiene en fase de estudio habita en los bosques de Yungas, en Bolivia; esta región se encuentra ubicada en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes.

“Abordamos otros aspectos de su evolución, como la biogeografía, episodios pasados ​​de mestizaje, la historia demográfica de cada unidad taxonómica y los cambios temporales en la diversidad genética", explicaron los investigadores e investigadora, asegurando que los resultados del estudio servirán de base para la planificación de la conservación de este felino recién descubierto.

La historia del Leopardus tilcayo: de “michi” rescatado a descubrimiento histórico

El hallazgo de Tigrino, el ejemplar del Leopardus tilcayo anunciado como la primera nueva especia de gato salvaje descubierta en cien años, inició como cualquier otra historia de rescate a un “gato doméstico”.

La historia de este felino comenzó cuando fue hallado por un joven de una comunidad rural caminaba por el monte de los Yungas, en Bolivia, y pensó que era un gatito pequeño abandonado; al creer que se trataba únicamente de un animal doméstico, el joven lo llevó a su casa.

Tigrino habitó con su nueva familia por un año y tres meses, tiempo en el que fue cuidado como cualquier gato. De alimento recibía huevos y pastas, no obstante, el felino comenzó a acechar a las gallinas vecinas e incluso destacó por emitir un maullido diferente al que la comunidad conocía. Este tipo de comportamiento propio de un depredador silvestre, alertó a la familia de que quizá Tigrino no era un simple “michi”.

Debido a este hallazgo, el felino fue llevado en 2017 al Santuario de Vida Silvestre Senda Verde, ubicado en la región de las Yungas. El arribo de Tigrino coincidió con la llegada de la bióloga y Exploradora de National Geographic Paola Nogales Ascarrunz, quien acudió como voluntaria.

En los años siguientes, Ascarrunz contó con la colaboración de los investigadores Eduardo Eizirik y Jonas Lescoart para determinar el origen del Leopardus tilcayo, estudio que hoy ha marcado la historia de la mastozoología de Sudamérica.