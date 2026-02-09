Italia investiga al primer sospechoso por los “Safaris Humanos” durante el asedio de Sarajevo: el jubilado niega implicaciones

El primer sospechoso italiano por los 'Safaris Humanos' Un ex camionero italiano de 80 años es el primer investigado por la Fiscalía de Milán por su posible participación en viajes organizados para disparar contra civiles en Sarajevo durante la guerra de Bosnia

La justicia italiana abrió una investigación por hechos ocurridos hace más de 30 años, cuando Sarajevo quedó atrapada bajo uno de los asedios más largos y sangrientos de Europa. La Fiscalía de Milán indaga la posible existencia de una red de turismo de guerra que habría organizado viajes para disparar contra civiles durante el conflicto de Bosnia, entre 1992 y 1996, llamado también como “Safaris Humanos”.

El primer sospechoso de este caso es identificado como un hombre de 80 años, excamionero y extrabajador metalúrgico, residente en Pordenone, al norte de Italia; el jubilado fue llamado a declarar ante la Fiscalía de Milán, donde fue interrogado durante aproximadamente una hora por los fiscales Marcello Viola y Alessandro Gobbis.

Hombre supuestamente implicado en los “Safaris Humano” se declara inocentes

De acuerdo con medios locales, y como parte de las diligencias, las autoridades italianas registraron su domicilio y encontraron varias armas de fuego, todas en posesión legal, que ahora forman parte de la indagatoria.

El investigado negó cualquier implicación con los hechos; aun así, permanece bajo investigación por ser parte de los organizadores de viajes en los que algunos extranjeros adinerados habrían pagado para disparar contra civiles desarmados, incluidos mujeres, ancianos y niños.

¿Por qué lo consideran sospechoso de los Safaris Humanos?

La Fiscalía de Milán lo considera sospechoso a partir de una serie de indicios que, en conjunto, lo colocan dentro del radar de la investigación. En testimonios y denuncias recopiladas por periodistas y fiscales aparecen menciones directas a ciudadanos italianos que habrían participado en dichos actos; el perfil del hombre investigado coincide con varias de esas descripciones, lo que llevó a las autoridades a llamarlo a declarar.

Otro punto clave es su aparición indirecta en una investigación documental. El documental Sarajevo Safari reunió relatos detallados sobre extranjeros que viajaban a Bosnia.

Los investigadores también analizan indicios de que el sospechoso habría estado en la región de los Balcanes durante los años del asedio de Sarajevo. Esa posible presencia en la zona resulta central para vincularlo temporalmente con los hechos que se investigan y reforzar la hipótesis de su participación en esos viajes organizados.

Safaris Humanos

El delito que ahora analiza la Fiscalía de Milán es el de homicidio múltiple con agravantes de motivos abyectos y crueldad, lo que impide que los hechos prescriban pese al paso del tiempo.

Entre 1992 y 1996, Sarajevo soportó un cerco militar constante. Desde los montes que rodeaban la ciudad, milicias serbobosnias mantenían a la población bajo fuego permanente. Se calcula que alrededor de seis mil civiles murieron durante el asedio, muchos de ellos abatidos de manera indiscriminada por francotiradores.

Tres décadas después, esos relatos vuelven a ser revisados por la justicia italiana, en una investigación que apenas comienza y que podría abrir nuevos capítulos sobre uno de los episodios más oscuros de la guerra en los Balcanes.