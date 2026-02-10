Masacre en Canadá: hombre armado irrumpe en escuela; hay al menos 10 muertos Tras el tiroteo escolar, la persona que inició el ataque se habría suicidado, dejando un saldo de 10 personas muertas en Canadá (Pexels)

La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) confirmó la muerte de al menos 10 personas, tras el reporte de un tiroteo en una escuela ubicada en Columbia Británica.

El ataque ocurrió durante la tarde de este martes 10 de febrero en la escuela secundaria Tumbler Ridge ubicada en la provincia de Columbia Británica.

De acuerdo con la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), el tiroteo escolar habría dejado un saldo inicial de 10 personas fallecidas, incluyendo dos víctimas que se encontraron en un domicilio cercano a la secundaria, las cuales se cree están relacionadas con el tiroteo.

¿Qué pasó con el tirador? Reportes sobre la situación del atacante

Asimismo, la RCMP informó que, tras arribar al lugar del tiroteo, entre las personas fallecidas encontraron el cuerpo de quien se presume fue el atacante con lo que parece ser una herida auto infligida.

Además del cuerpo del supuesto atacante, se encontraron 6 personas más fallecidas dentro del colegio, mientras que otra perdió la vida mientras era trasladada al hospital.

A su vez, como parte de las investigaciones, se encontraron 2 personas muertas en otra locación, la cual se cree se encuentra vinculada con el tiroteo.

Resultando en 10 personas fallecidas hasta el momento, mientras que 25 personas más se encuentran siendo evaluadas por heridas que no ponen en riesgo su vida.

Por otra parte, se comunicó que el resto de estudiantes y personal de la escuela fueron evacuados, mientras que a las 17:45 horas la alerta de emergencia policial fue desactivada después de que la policía considerara que ya no había sospechosos ni una amenaza continua para el público.

Finalmente, la Real Policía Montada de Canadá informó que continuarán las investigaciones para determinar las circunstancias que rodean el incidente.

“Nuestros pensamientos están con las familias, seres queridos y todos los afectados por este trágico incidente. Ha sido un día increíblemente difícil y emotivo para nuestra comunidad, y estamos agradecidos por la cooperación mostrada mientras los agentes continúan su trabajo para avanzar en la investigación.” Fue parte del mensaje compartido por Ken Floyd, comandante del Distrito Norte.