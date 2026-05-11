Trump está pensando “seriamente” convertir a Venezuela en el estado 51 de EU

Fantasía imperialista Delcy Rodriguez, presidenta interina de Venezuela, se pone un saco tras hablar con periodistas después de una sesión en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sobre la región de Esequibo (BART MAAT/EFE)

Primero fue Canadá, luego Groenlandia y Cuba, y ahora Venezuela. Las ambiciones imperialistas de Donald Trump no cesan. Así lo hizo saber el presidente estadounidense este lunes a un periodista de la cadena Fox: “Estoy considerando seriamente convertir a Venezuela en el estado 51° de Estados Unidos”..

Según una publicación en X del presentador John Roberts, el mandatario republicano le aseguró en una llamada telefónica que los venezolanos “lo aman” y quieren formar parte de EU. Además, señaló que “allí hay 40 billones de dólares en petróleo”.

El miércoles de la semana pasada, Trump bromeó con postularse a la presidencia en unas futuras elecciones del país latinoamericano al asegurar que “obtendría un respaldo mayor que el de cualquier otra persona en la historia”.

El pasado miércoles sacó pecho de su popularidad en Venezuela ya que, aseguró, sus ciudadanos “están bailando en las calles” por los beneficios económicos de las inversiones en petróleo en el país suramericano.

La respuesta de la presidenta Delcy Rodríguez no se hizo esperar.

“Jamás estaría previsto”

Preguntada por medios venezolanos en La Haya (Países Bajos) respecto a estas declaraciones, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, descartó que la anexión de su país a EU sea una opción.

“Eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia”, declaró.

Rodríguez defendió la historia de Venezuela construida por la “gloria de hombres y mujeres que dieron su vida” por hacer de Venezuela “no una colonia sino un país libre”.

La presidenta interina insistió en la cooperación con Washington tras la captura del presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, el pasado mes de enero, y destacó que Venezuela cuenta además con una de las reservas de crudo más grandes del mundo.

De acuerdo con una proyección económica de la ONU sobre venezuela, publicada a finales de abril, se proyecta que el país suramericano obtenga en 2026 más de 22,000 millones de dólares en ingresos por exportaciones petroleras, superando en más de 50% los 14,713 millones de dólares ingresados el año pasado.