EU presenta cargos criminales contra más de 25 personas vinculadas al Tren de Aragua

Polémica Inmigrantes venezolanos, acusados sin pruebas de narcotraficantes del Tren de Aragua, en la Cecot (Centro de Confinamiento de Terrorismo) de El Salvador (Presidency of El Salvador / HANDOUT/EFE)

La Fiscalía de Estados Unidos presentó este lunes cargos criminales contra más de 25 personas vinculadas con el Tren de Aragua, esto en el marco de un operativo que se desarrolló en cinco estados distintos.

“Muchos de los acusados en esta operación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional son inmigrantes indocumentados de Venezuela, Colombia y Honduras”, informó en un comunicado el Departamento de Justicia estadounidense.

En el operativo se incautaron más de 80 armas de fuego, aproximadamente 18 kilogramos de drogas y más de 100 mil dólares, precisaron las autoridades.

“Esta es una operación masiva e impactante que ha desarticulado a más de 25 terroristas de TdA que sembraban el caos en nuestras calles”, indicó en el comunicado el director del FBI, Kash Patel.

Los cargos fueron presentados en seis distritos de EU ubicados en los estados de Colorado, Florida, Indiana, Tennessee y Washington, e incluyen delitos como tráfico de armas de fuego, narcotráfico y posesión de armas de fuego para facilitar delitos de narcotráfico, entre otros.

El operativo se enmarca en una intensificación de los esfuerzos de las autoridades estadounidenses contra la organización criminal, calificada como terrorista por Estados Unidos.

Según el Departamento de Justicia, las autoridades han presentado cargos federales contra más de 260 miembros y asociados del Tren de Aragua desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, el 20 de enero de 2025.

En febrero, 27 miembros y asociados de Anti-Tren, facción disidente de la pandilla Tren de Aragua, fueron acusados de 38 cargos, incluido un doble asesinato cometido en 2024 en el distrito neoyorquino de El Bronx, así como de tráfico sexual, secuestro, crimen organizado y otros delitos. (Con información de EFE)